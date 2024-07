Flugtaxi-Entwickler Lilium verschiebt bemannten Erstflug auf 2025

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der bayerische Flugtaxi-Entwickler Lilium muss den bemannten Erstflug seines Senkrechtstarters verschieben.

Statt wie geplant Ende dieses Jahres werde der Lilium Jet nun Anfang 2025 erstmals mit einem Menschen an Bord abheben, teilte das Unternehmen in Oberpfaffenhofen bei München mit. Grund dafür seien Verspätungen bei der Lieferung der Testausrüstung, von Flugzeugteilen und Software. Die ersten beiden Flugzeuge seien in der Endmontage. An den Plänen, das erste Flugtaxi 2026 an einen Kunden zu übergeben, habe sich nichts geändert, sagte Vorstandschef Klaus Roewe am Mittwoch. "Unsere jüngste Programmüberprüfung hat ergeben, dass unser Plan für erste Auslieferungen im Jahr 2026 bestätigt ist." Noch steht auch die Zertifizierung durch die europäische Flugsicherheitsbehörde aus.

Für Donnerstag (18. Juli) hat Lilium Journalisten zu einer Vertragsunterzeichnung eingeladen. Insidern zufolge geht es dabei um einen Großauftrag der saudi-arabischen Fluggesellschaft Saudia.

