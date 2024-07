IRW-News: CULT Food Science Corp. : CULT Food Science gewinnt Mark Binns als Capital Markets Advisor

IRW-PRESS: CULT Food Science Corp. : CULT Food Science gewinnt Mark Binns als Capital Markets Advisor

Toronto, Ontario, 9. Mai 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich, die strategische Verstärkung durch Mark Binns als Capital Markets Advisor bekanntgeben zu können. Herr Binns kann auf eine herausragende Karriere zurückblicken, in der seine früheren Positionen als CEO von Netcoins und BIGG Digital Assets (CSE: BIGG) besondere Highlights darstellen. Er hat sich erfolgreich durch das Ökosystem der öffentlichen Märkte bewegt, zahlreiche vermittelte Finanzierungen abgeschlossen und institutionelle Research Coverage gewonnen. Sein tiefes Verständnis der Marktdynamik und seine starken Verbindungen zu den kanadischen und US-amerikanischen Kapitalmärkten sind besonders wertvoll, um die strategischen Initiativen von CULT voranzutreiben.

Wichtigste Erkenntnisse

- Mark Binns wurde zum Capital Markets Advisor ernannt, um den Bekanntheitsgrad von CULT Food Science bei Institutionen, Family Offices, Fonds und Maklerfirmen in ganz Nordamerika zu erhöhen.

- CULT Food Science ist das einzige börsennotierte Unternehmen in Kanada und eines der wenigen weltweit, das sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch konzentriert. Das Unternehmen sieht eine große Chance als erster Anbieter auf dem öffentlichen Markt, dessen Fokus auf zellulär gezüchteten Lebensmitteln und ethischer Proteinproduktion ohne Massentierhaltung liegt.

- Das Managementteam von CULT Food Science und Mark Binns werden zusammenarbeiten, um das Unternehmen institutionellen Investoren in ganz Nordamerika vorzustellen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens in den USA liegen.

Mark Binns kommentierte seine neue Rolle mit den Worten: Nachdem ich gesehen habe, welch große Wirkung man als Pionier auf dem Kryptowährungsmarkt erzielen kann, sehe ich mit CULT eine ähnlich bahnbrechende Möglichkeit in der Laborfleischindustrie. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um sinnvolle Gespräche mit Brokern, Family Offices und institutionellen Investoren, insbesondere in den USA, zu führen und die innovativen Ansätze und das Potenzial von CULT hervorzuheben.

Das Unternehmen hat die Firma von Herrn Binns, Hopefield Advisors, für einen Zeitraum von drei (3) Monaten (die Laufzeit) beauftragt und vereinbart, eine Setup-Gebühr von 5.000 $ sowie während der Laufzeit eine monatliche Gebühr von 15.000 $ zu zahlen und 500.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens zu gewähren. Jede Option kann über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 0,11 $ pro Aktie zu erwerben; dieser entspricht dem Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange am 8. Mai 2024. Alle Optionen wurden bei der Ausgabe vollständig ausübbar und unterliegen einer viermonatigen Haltefrist.

Kommentar des Managements

Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, erklärte: Wir sind begeistert, dass Mark zu unserem Team gestoßen ist. Er ist nicht nur ein hervorragender Entwickler und Unternehmer, sondern hat auch große Erfolge auf dem kanadischen öffentlichen Markt erzielt. Als einziges börsennotiertes Unternehmen in Kanada, das sich auf die zelluläre Landwirtschaft konzentriert, sehen wir in der Zusammenarbeit mit Mark eine große Chance, um sein Netzwerk von institutionellen Investoren, Family Offices und Maklern zu nutzen und unsere Sichtbarkeit auf den Kapitalmärkten zu steigern.

Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es zusätzliche 2.000.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) an Berater ausgegeben hat. Jede Option kann über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 0,11 $ pro Aktie zu erwerben; dieser entspricht dem Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange am 8. Mai 2024. Die Optionen wurden bei der Ausgabe vollständig ausübbar.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (833) HEY-CULT (+1 (833) 439-2858)

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind.

QUELLE: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76256

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76256&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2302663067

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.