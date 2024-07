EQS-News: Cherry SE gibt vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2024 und Prognose für das dritte Quartal 2024 bekannt

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Cherry SE gibt vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2024 und Prognose für das dritte Quartal 2024 bekannt



Cherry SE steigert im zweiten Quartal Umsatzrendite des bereinigten EBITDA auf 5,1 %; besonders erfreuliche Entwicklung im Healthcare-Bereich

München, 18. Juli 2024 – Die Cherry SE hat heute vorab finanzielle Leistungsindikatoren für das zweite Quartal sowie die Prognose für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben. Das Unternehmen konnte die Profitabilität gegenüber Q1 deutlich steigern und plant, dies im laufenden Quartal fortzuführen.

Umsatz des ersten Halbjahres 2024 mit 61,6 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert von 61,3 Mio. Euro und damit im Rahmen der eigenen Erwartungen

Umsatz im zweiten Quartal 2024 mit 31,3 Mio. Euro um 3,2 % über dem Vergleichswert des ersten Quartals, jedoch unter den im Vorjahresquartal erzielten 32,6 Mio. Euro

Profitabilität des ersten Halbjahres, bezogen auf das bereinigte EBITDA, mit 4 % besser als geplant

Bereinigte EBITDA-Marge im zweiten Quartal in Höhe von 5,1 % nach 2,8 % im ersten Quartal, belastet durch Sondereffekte

Eigenkapitalquote von 57 % nach 51 % per 31.12.2023

Starke Entwicklung des Segments Digital Health & Solutions

Prognose für das dritte Quartal sieht einen Umsatz von rund 35 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 5 und 6 % vor

CHERRY ist im ersten Halbjahr 2024 wieder gewachsen, hat die Kostensteuerung fortgesetzt und die Profitabilität weiter gesteigert. Vor allem das Segment DIGITAL HEALTH & SOLUTIONS verzeichnete eine dynamische Entwicklung und hat seinen bislang höchsten Halbjahresumsatz erwirtschaftet.

Das Segment COMPONENTS verzeichnete die Verschiebung eines Schalter-Großauftrags ins dritte Quartal und im Segment GAMING & OFFICE PERIPHERALS hat das Management bewusst auf volumenstarke, aber margenverwässernde Geschäfte verzichtet. So konnte gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 ein leichter Umsatzanstieg erzielt werden. Mit Blick auf das zweite Quartal hat CHERRY mit 31,3 Mio. Euro zwar den Umsatz des Vorquartals von 30,3 Mio. Euro übertroffen, lag jedoch aufgrund der oben erwähnten Faktoren noch unter dem vergleichbaren Vorjahreswert von 32,6 Mio. Euro.

Ergebnisseitig hat sich CHERRY mit einer Marge auf das bereinigte EBITDA in Höhe von 5,1 % gegenüber dem Auftaktquartal (Q1: 2,8 %) deutlich verbessert. Der vergleichbare Vorjahreswert (Q2 2023: 13,8 %) war durch eine Höherbewertung des Vorratsbestandes in Höhe von 2,8 Mio. Euro beeinflusst. Bereinigt um jene entspricht die ausgewiesene Marge in etwa der des Vorjahresquartals. Im bereinigten EBITDA des zweiten Quartals 2024 sind darüber hinaus nicht adjustierbare Einmaleffekte wie die zusätzlichen Kosten des Audits, der Neuverhandlung des bestehenden Kreditvertrages sowie die damit verbundenen Kosten der Rechtsberatung enthalten. Insgesamt belaufen sich diese Einmaleffekte auf etwas mehr als 0,8 Mio. Euro.

Mit einer Eigenkapitalquote von 57 % weist CHERRY trotz der konservativen Wertberichtigungen in Höhe von 96 Mio. Euro des vergangenen Geschäftsjahres eine solide Finanzstruktur auf, die über der Eigenkapitalquote von 51 % zum Jahresende 2023 liegt.

Oliver Kaltner, CEO Cherry SE, kommentiert: „Das CHERRY-Team hat im zweiten Quartal 2024 eine konsequente Leistung gezeigt. Es braucht das Zusammenspiel aller drei Geschäftssegmente, um unsere Margenstruktur nachhaltig zu optimieren. Im ersten Halbjahr haben wir einen Umsatz auf interner Ziellinie geliefert und bei der bereinigten EBITDA-Marge sogar übererfüllt. Stringente Executional Excellence und konsequentes Kostenmanagement sind die beiden wesentlichen Planparameter für das zweite Halbjahr.“

Für das dritte Quartal erwartet die Cherry SE einen Konzernumsatz von rund 35 Mio. Euro sowie eine Marge auf das bereinigte EBITDA zwischen 5 und 6 % und bestätigt die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024. Demnach soll ein Umsatz innerhalb der Bandbreite von 140 bis 150 Mio. Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 und 8 % erreicht werden.

Wie geplant, wird die Gesellschaft am 24. Juli 2024 ihre Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kapitalflussrechnung zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr veröffentlichen. Darüber hinaus werden Segmentumsätze und -ergebnisse bekannt gegeben.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Weitere Informationen sind online verfügbar unter https://ir.cherry.de/de/

IR-Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: nicole.schillinger@cherry.de

