GNW-Adhoc: BioProcess360 Partners legen speziellen Life-Sciences-Investitionsfonds zur Förderung neuer Instrumente und Technologien für die Bioprozesstechnik auf

^DELRAY BEACH, Florida, July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioProcess360 Partners

hat heute die Auflegung eines neuen Investmentfonds bekanntgegeben, der Unternehmen bei der Entwicklung neuer Instrumente und Technologien unterstützen soll, die in der Bioprozesstechnik herkömmlicher mAbs und neuerer Arzneimittel zum Einsatz kommen. BioProcess360 Partners unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung von Herausforderungen im Bereich der F&E und Kommerzialisierung durch die Kombination von Investitionskapital, Unterstützung durch Branchenexperten und Verbindungen zu den weltweit führenden Biopharmazieunternehmen. Der Fonds wird von den Gründungsgesellschaftern Chris Major, der den Geschäftsbereich Purolite Bioprocessing aufgebaut und zu einer 3,7 Mrd. USD schweren Übernahme durch Ecolab (NYSE:ECL) im Jahr 2021 geführt hat, und Bradford Beatty von Rabbit Run Partners, CIO und Vorstandsmitglied bei mehreren Investitionen, geleitet. Rabbit Run Partners tätigte seine erste Serie A-Investition in Parhelia Biosciences im Jahr 2023. ?Die größten Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Einführung neuer Technologien im Bereich der Bioprozesstechnik gegenübersehen, sind in der Regel der fehlende Zugang zu echter Branchenerfahrung und dem Wissen, das erforderlich ist, um sie bei der Bewältigung kritischer Wachstumsprobleme zu unterstützen. Als Serienunternehmer weiß ich genau, was nötig ist, um in diesem Bereich wirklich erfolgreich zu sein", so Chris Major, Founding Partner, BioProcess360 Partners. ?Unser Ziel ist es, innovative Bioprozesstechnologien zu unterstützen, die letztendlich einen positiven Einfluss auf die Patienten haben. Die Branche ist zu Recht risikoscheu. Daher besteht die Aufgabe von BioProcess360 darin, wachsenden Unternehmen direkten Zugang zu erfahrenen Branchenexperten zu verschaffen, die schnelle, angewandte und echte praktische Unterstützung leisten können, um Innovationen voranzutreiben, Herausforderungen bei der Kommerzialisierung zu überwinden und Einnahmen zu erzielen, um diese Technologien auf den Markt zu bringen." BioProcess360 Partners besteht aus einem Team von 14 Fachleuten, die das Investmentportfolio mit strategischer, operativer und technischer Beratung in einer Reihe von Bereichen versorgen, darunter F&E, Herstellung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Produktanmeldung, Anwendungen, Prozessentwicklung, Validierung, GMP-Anlagenplanung und Qualität sowie kommerzielle Tätigkeiten wie Produktmanagement, Vertrieb und Marketing. ?Wir haben einen sehr klaren Fokus auf die Bioprozesstechnik. Darin liegt unsere Expertise, aber das ist auch der Grund, warum wir uns von anderen Investmentpartnern unterscheiden", so Chris. ?Es gibt definitiv eine Marktlücke für einen praktischen, kooperativen Partner, der darauf spezialisiert ist, neuen Bioprozesstechnologien und Unternehmen zu ermöglichen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Wir fühlen uns bei Investitionen in diesem Bereich sehr wohl, wahrscheinlich mehr als jeder andere Investmentpartner. So können wir sehr schnell die Finanzierung, die Verbindungen und die Erfahrung bereitstellen, um diesen Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen." Medienkontakt: Chris Major E-Mail-Adresse: enquiries@bioprocess360.com °