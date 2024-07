Jacobs Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Jacobs Holding übernimmt ILERNA



18.07.2024 / 10:00 CET/CEST





Jacobs Holding übernimmt ILERNA

Lleida/Zürich/Paris, 18. Juli 2024 - Jacobs Holding übernimmt ILERNA, Spaniens führenden Anbieter von anerkannten Berufsausbildungen, von Skill & You, einem Portfoliounternehmen von IK Partners (IK). Gemeinsam mit dem Managementteam und den Mitarbeitenden des Unternehmens wird Jacobs Holding ILERNA dabei unterstützen, die führende Position weiter auszubauen, das innovative Bildungsangebot zu erweitern und die Fachausbildungen einem noch breiteren Personenkreis zugänglich zu machen. Die Investition in ILERNA fügt sich nahtlos in die Strategie von Jacobs Holding ein, in führende europäische Unternehmen aus dem Bildungssektor zu investieren, einem der drei Schwerpunktsektoren des Unternehmens.

ILERNA wurde 2014 in Lleida, Katalonien, gegründet und ist mit mehr als 46.000 Studenten der führende Akteur in der spanischen Berufsbildung. Die Organisation bietet eine breite Palette von Online-Kursen an, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Studierenden und Arbeitgebern zugeschnitten sind. In den letzten Jahren hat ILERNA eine physische Präsenz mit 11 Zentren aufgebaut, die das umfassende Online-Angebot durch Vor-Ort-Unterricht ergänzen. Mit der Unterstützung von Jacobs Holding wird ILERNA ihre Bildungsprogramme weiter ausbauen, ihren Lehrplan erweitern, den Einsatz fortschrittlicher technologischer Hilfsmittel fördern und ihre physische Präsenz weiter ausbauen. ILERNA ist seit 2019 eine Tochtergesellschaft der französischen Skill & You-Gruppe. Skill & You wurde im Jahr 2021 von IK übernommen.

Tim Franks, CEO, und Justin Lewis-Oakes, Managing Director, von Jacobs Holding kommentieren: "Wir haben die berufliche Ausbildung als hochattraktiven Sektor innerhalb der europäischen Bildungslandschaft identifiziert und darin Spanien als sehr dynamischen Markt mit erheblichen Wachstumschancen. Das Online-Segment bietet einer breiten Gruppe von Studierenden Zugang zu Bildung, indem sich diese angepasst auf ihre bestehenden Verpflichtungen und Lebensumstände flexibel weiterbilden können, um ihre langfristigen Karrierechancen zu verbessern. Wir freuen uns, den Branchenführer ILERNA in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und mit den beiden Co-Gründern Jordi Giné und Virginia Agelet zusammenzuarbeiten, zwei erfahrenen und innovativen Führungspersönlichkeiten in diesem Bereich.»

Jordi Giné Llorens, CEO von ILERNA, sagte: "Wir möchten IK Partners für ihre Unterstützung in den letzten drei Jahren danken. Mit der Verdreifachung der Grösse der Gruppe und den neuen Standorten in Barcelona, Córdoba, Jerez, Lleida, Madrid, Tarragona, Sevilla und Valladolid hat sich das Unternehmen grossartig entwickelt. Gleichzeitig begrüssen wir Jacobs Holding an Bord. Das Team verfügt über einzigartige Erfahrungen im globalen Bildungssektor und wird uns in der nächsten Phase unserer ambitionierten Entwicklung weiter unterstützen."

Rémi Buttiaux und Diki Korniloff, Partner bei IK, fügten hinzu: "Die Wachstumserfolge von ILERNA sind ein Beweis für die bemerkenswerten Führungsfähigkeiten des Managementteams. Wir wünschen ILERNA weiterhin alles Gute für die nächste Wachstumsphase, unterstützt von Jacobs Holding, und freuen uns darauf zu sehen, wie das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte weiterschreibt."

Medienkontakte:

Jacobs Holding:

Lemongrass Communications, Andreas Hildenbrand

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

+41 44 202 52 38

IK Partners:

Vidya Verlkumar

vidya.verlkumar@ikpartners.com

+44 7787 558193

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

JAG_240718_German

Ende der Medienmitteilungen



1948665 18.07.2024 CET/CEST