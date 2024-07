HAMBURG (dpa-AFX) - Pünktlich zum Urlaubsstart im Norden stören weltweite Probleme bei den Computersystemen auch die An - und Abflüge bei Airlines am Hamburger Flughafen. Vier Fluggesellschaften seien in Hamburg betroffen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Es seien Eurowings, Ryanair , Vueling, Turkish Airlines. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen./tm/DP/mis