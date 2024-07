EQS-News: Cherry SE und CFO Dr. Mathias Dähn treffen Einigung über eine vorzeitige Trennung zum 31.07.2024

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Cherry SE und CFO Dr. Mathias Dähn treffen Einigung über eine vorzeitige Trennung zum 31.07.2024

München, 19. Juli 2024 – Die Cherry SE, ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäusen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces sowie Industry und Healthcare, hat heute die vorzeitige Trennung vom CFO, Dr. Mathias Dähn, zum 31.07.2024 bekanntgegeben.

Dr. Mathias Dähn wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. April 2023 zum Finanzvorstand bestellt.

Die Entscheidung zur vorzeitigen Mandatsbeendigung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen.

Marcel Stolk, Aufsichtsratsvorsitzender der Cherry SE: "Im Namen des Aufsichtsrats der Cherry SE danken wir Dr. Mathias Dähn für sein Engagement für unser Unternehmen, insbesondere während unserer Restrukturierung im Jahr 2023. Unsere besten Wünsche begleiten ihn für seine zukünftigen privaten und beruflichen Pläne."

Die Verantwortung für Global Finance & IT wird ab dem 01. August 2024 dauerhaft an Volker Christ übergehen, der übergangsweise die Aufgaben des Chief Financial Officer übernommen hatte und künftig als Executive Vice President Global Finance & IT mit direkter Berichtslinie an den CEO Oliver Kaltner agieren wird.

Der Aufsichtsrat der Cherry SE informiert überdies, dass es damit zu keiner direkten Nachbesetzung im Vorstand der Cherry SE kommen wird. Vielmehr wird der Vorstand repräsentiert durch Oliver Kaltner (CEO) und Dr. Udo Streller (COO).

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

