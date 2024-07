DAX® - Erhöhte Chance auf einen positiven Wochenstart

Mit einem Minus von 3,1 % hat der DAX® in den letzten fünf Tagen die Gewinne der beiden vorausgegangenen Wochen komplett ausgelöscht. In Kombination mit dem Fehlausbruch an dem seit Mitte Mai laufenden Abwärtstrend und dem Abrutschen unter die 50-Tage-Linie hat das die Ausgangslage klar verschlechtert. Der am Donnerstag erfolgte Bruch des kleinen Aufwärtstrends bescherte dem Index ein kurzfristiges Verkaufssignal, das zum Wochenschluss dynamisch umgesetzt wurde. Was zum Start der neuen Woche Hoffnung macht, ist zum einen der aktuell bei 18.116 Punkten verlaufende Aufwärtstrend, der den Kursrutsch temporär stoppen könnte. Zum anderen besteht nach nunmehr fünf roten Tageskerzen in Folge eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Farbwechsels. In der langjährigen Historie des DAX® kam es nach einer solch „roten Serie“ in 62 % der Fälle am Folgetag zu einer grünen Kerze. Insgesamt ist das nur an 52 % aller Tage der Fall. Zumindest für heute besteht demnach eine gute Chance, dass der Index zum Handelsschluss höher notiert als zur Eröffnung. Die schlechte Nachricht: Für eine grüne Wochenkerze liefert dieser „Kerzen-Indikator“ kein auffälliges Signal (Wahrscheinlichkeit von 54 % vs. 56 %).

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

