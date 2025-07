DAX® - Neue Impulse gefragt

Der DAX® „sitzt“ unverändert fast exakt auf der 50-Tages-Linie (akt. bei 23.596 Punkten). Übergeordnet markiert die Glättungslinie nur den Auftakt zur massiven Bastion aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 23.400/23.300 Punkten sowie der weiterhin bestehenden Aufwärtskurslücke vom 24. Juni (untere Gapkante bei 23.386 Punkten). Last but not least, bildet diese Schlüsselzone gleichzeitig die Nackenlinie der großen „V-Formation“ vom Frühjahr (siehe Chart). Aufgrund der Relevanz dieser Unterstützungen ist diese Bastion als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. Schließlich bleiben ohne deren „break“ die positiven Implikationen aus der kurzfristigen Korrekturflagge und den längerfristigen „V-Formationen“ erhalten. Während erstere einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 24.479 Punkten nahelegt, hält das „V-Muster“ sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 26.500 Punkten bereit. Rückenwind liefert der Faktor „Saisonalität“, die für den Juli „grünes Licht“ signalisiert sowie unsere jüngste Auswertung „starkes 1. Halbjahr, starkes 2. Halbjahr?“ Die gute Performance in den ersten sechs Monaten lässt also auf Anschlussgewinne im 2. Halbjahr hoffen. Achtung: Heute US-Nationalfeiertag – bitte beachtet die Handelshinweise auf unserer Website.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

