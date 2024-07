EQS-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2024

EQS-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2024



22.07.2024 / 17:49 CET/CEST

Berlin, 22 Juli 2024

– Die Epigenomics AG (FSE: ECX; ISIN: DE000A37FT41) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2024 (01.01. Januar bis 30. Juni 2024) mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 0,8 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 1. HJ 2023 („VZ“): Fehlbetrag 5,7 Mio. EUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen) in Höhe von 1,2 Mio. EUR per 30. Juni 2024 (Vorjahr 31. Dezember 2023 („VJ“): 2,1 Mio. EUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Ergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 78 TEUR (VZ: 438 TEUR), sowie Personalaufwand in Höhe von 233 TEUR (VZ: 3.502 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 465 TEUR (VZ: 2.575 TEUR) und ein Finanzergebnis in Höhe von -164 TEUR (VZ: 306 TEUR), im Wesentlichen bestehend aus Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 178 TEUR (VZ: 0 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (152 TEUR), Kosten der Börsennotierung und Kapitalmarktkommunikation (97 TEUR), IT-Kosten (62 TEUR) sowie Buchhaltungs- und Prüfungskosten (56 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2024 nach HGB weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 8.344 TEUR (VJ: negatives Eigenkapital 8.016 TEUR) aus.

Der Vorstand prognostizierte im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses (Geschäftsjahr 2023) ein Jahresergebnis im Bereich von -1,2 Mio. EUR bis -0,8 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2024. Der Vorstand hält an der bestehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aktuell fest.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 22. Juli 2024 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen ersten Halbjahres 2024.

Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg

Tel +49 (0) 6221 649 24 87 0, Fax +49 (0) 6221 649 24 72, E-Mail:

info@epigenomics.com

