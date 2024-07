Ergebnis von Personalvermittler Randstad bricht ein - Firmen stellen weniger ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die schwierigen Marktbedingungen für Personalvermittler setzen Randstad weiter zu.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) schrumpfte im zweiten Quartal um 34 Prozent auf 181 Millionen Euro, wie der weltgrößte Personaldienstleister am Dienstag mitteilte. Experten hatten mit 187 Millionen Euro gerechnet. "Kunden sind weiter sehr zurückhaltend, große Investitionen in Neueinstellungen zu tätigen", erklärte Konzernchef Sander van't Noordende. Ein Ende der Flaute ist ihm zufolge derzeit nicht in Sicht: "Wenn man auf die nächsten Quartale blickt, wird es wahrscheinlich mehr vom Gleichen geben."

Ein Lichtblick für das Management ist eine leichte Belebung im laufenden Monat. Die ersten Juli-Wochen hätten im Vergleich zum Vorquartal ein stabiles Volumen gezeigt, zudem dürfte Randstad von einem günstigeren Vergleichsniveau profitieren. "Wir sind bereit für eine gesteigerte Aktivität", sagte van't Noordende. Er merkte an, dass das Unternehmen die indirekten Kosten senken wolle und mit leicht niedrigeren Betriebsausgaben im nächsten Quartal rechne.

Personalfirmen sind oft ein Indikator für die Wirtschaftslage und haben in den vergangenen Monaten die schwierigen Marktbedingungen zu spüren bekommen. Während Arbeitnehmer das Risiko eines Arbeitsplatzwechsels zu vermeiden versuchen, bieten Arbeitgeber angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten kleinere Gehaltserhöhungen an und sind bei Neueinstellungen vorsichtiger. Auch der deutsche Randstad-Wettbewerber Amadeus Fire senkte wegen des flauen Arbeitsmarkts für IT und kaufmännische Berufe seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Der spezialisierte Personaldienstleistungsmarkt ist nach Angaben der Zeitarbeitsfirma spürbar unter Druck.

(Bericht von Enrico Sciacovelli, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)