Die Verluste der Aktie von Google-Mutter Alphabet, die bereits in der Nachbörse begonnen hatten, halten am Mittwoch an und verdeutlichen das Unbehagen der Anleger. Trotz der anhaltenden Rückgänge zeigen Analysten zunehmend positive Bewertungen der Unternehmenszahlen. Profi-Trader Martin Goersch glaubt ebenfalls, dass Alphabet gut dasteht - und erklärt im Video, wo er attraktive Kaufniveaus sieht.