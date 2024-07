British American Tobacco vorsichtiger für 2025 - Einbußen im ersten Halbjahr

LONDON (dpa-AFX) - British American Tobacco (BAT) nimmt ein Stück weiter Abstand von seinen Geschäftszielen für Alternativen zu traditionellen Zigaretten. Der Umsatz mit Produkten wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern, Tabakbeuteln werde 2025 wahrscheinlich unter dem Ziel von 5 Milliarden britischen Pfund liegen, teilte der Konzern am Donnerstag im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Gründe seien die fehlende Durchsetzung von Maßnahmen gegen illegale Einweg-Dampfprodukte in den USA sowie der Verkauf der Geschäfte in Russland und Weißrussland im Jahr 2023. Für 2024 sieht sich das Unternehmen auf Kurs zu den Zielen für den Gesamtkonzern.

Im ersten Halbjahr sank der Umsatz in diesen sogenannten neuen Kategorien im Jahresvergleich leicht auf 1,65 Milliarden Pfund (1,96 Mrd Euro). Aus eigener Kraft - also bereinigt um Folgen von Wechselkurseffekte sowie des Verkaufs von Unternehmensteilen - ergibt sich indes ein Plus von 7,4 Prozent. Konzernweit sank der Umsatz um gut 8 Prozent auf 12,3 Milliarden Pfund - aus eigener Kraft ist das Minus deutlich niedriger. Der operative Gewinn sank um gut 28 Prozent auf 4,26 Milliarden Pfund. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn verfehlten die mittlere Analystenerwartungen. Die Aktie gab zum Handelsstart leicht nach.