EQS-News: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH gibt Partnerschaften bekannt und kündigt das geplante Listing der Inhaberschuldverschreibung 2024/2030 ISIN DE000A383EA2 an

TitanSafe Schließfachanlagen GmbH gibt Partnerschaften bekannt und kündigt das geplante Listing der Inhaberschuldverschreibung 2024/2030 ISIN DE000A383EA2 an



25.07.2024 / 11:15 CET/CEST

Pressemitteilung

TitanSafe Schließfachanlagen GmbH gibt Partnerschaften bekannt und kündigtdas geplante Listing der Inhaberschuldverschreibung 2024/2030 ISIN DE000A383EA2 im Quotation Board an einer deutschen Wertpapierbörse an

Taufkirchen, den 25. Juli 2024 – Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH gibt bekannt, dass die Futurum Bank AG, Frankfurt am Main, ab sofort die Zahlstellenfunktion für die Anleihe ISIN DE000A383EA2 übernommen hat. Des Weiteren freut sich TitanSafe, die Steubing AG als Skontroführer für ihre Anleihe gewonnen zu haben. Mit der Expertise der Steubing AG als Börsenspezialisten wird die TitanSafe-Anleihe in Kürze im Freiverkehr handelbar sein, was Investoren die Möglichkeit bietet, an der Erfolgsgeschichte von TitanSafe teilzuhaben.

Über die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH: Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schliessfachlösungen zu werden.

Der Wertpapierprospekt für die TitanSafe-Anleihe ist veröffentlicht und kann kostenlos unter www.titansafe.de/investorrelations heruntergeladen werden. Der Erwerb der Anleihe ist mit Risiken verbunden, die zu einem Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können.

Kontakt:

TitanSafe Schliessfachanlagen GmbH

Email: info@titansafe.de

Web: www.titansafe.de

Tel: +49 89 99734167

ISIN: DE000A383EA2

