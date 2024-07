GNW-Adhoc: Tabnine stellt zweite Generation seines Protected LLM zur Aufrechterhaltung von Privatsphäre, Schutz und Konformität von KI-Workloads vor

^TEL AVIV, Israel, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine (https://www.tabnine.com/), der Begründer der Kategorie der KI-Code-Assistenten, hat heute die Veröffentlichung von Tabnine Protected 2 bekanntgegeben, einem lizenzsicheren großen Sprachmodell (LLM), das entwickelt wurde, um Spitzenleistung zu liefern und gleichzeitig die strikte Einhaltung von Urheberrechts- und Lizenzbestimmungen zu gewährleisten. In der sich schnell entwickelnden Landschaft der generativen KI sind Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Urheberrechten und Lizenzen nach wie vor ein großes Hindernis für eine breite Akzeptanz. Jüngste Studien (https://etr.ai/featured-research/generative-ai/) zeigen, dass fast ein Drittel der CIOs diese Problematik mit Sorge betrachten, da noch mehrere Gerichtsverfahren anhängig sind, die die Rechtmäßigkeit des Trainings von Modellen auf nicht lizenzierten Inhalten in Frage stellen. Tabnine steht seit langem an vorderster Front, wenn es darum geht, diese Bedenken auszuräumen, und bietet proprietäre Modelle an, die auf qualitativ hochwertigem, freizügig lizenziertem Code basieren. Das neue Modell wird ausschließlich auf freizügig lizenzierten Code trainiert, wodurch potenzielle rechtliche Risiken beseitigt und hohe Standards beim Datenschutz eingehalten werden. Die Entschädigung für geistiges Eigentum (https://www.tabnine.com/protection/) mildert die rechtlichen Risiken weiter ab. In der Vergangenheit bedeutete eine Einschränkung der Trainingsdaten, dass man eine geringere Qualität der Leistung akzeptierte als bei Modellen, die ohne diese Einschränkungen trainiert wurden. Seit heute gibt es diesen Kompromiss praktisch nicht mehr. Tabnine Protected 2 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Leistung lizenzkonformer KI-Modelle dar. Es zeigt Fähigkeiten, die mit denen von Modellen, die auf einem wesentlich größeren Korpus von Trainingsdaten wie GPT-3.5 Turbo trainiert wurden, konkurrieren und diese sogar übertreffen. ?Mit der Einführung von Tabnine Protected 2 setzen wir einen neuen Standard für Leistung und Compliance in der KI-gesteuerten Softwareentwicklung", so Peter Guagenti, President von Tabnine. ?Für diejenigen, die einen vorsichtigeren Ansatz in Bezug auf KI gewählt haben, der eher auf Risikominderung als auf Innovation ausgerichtet war, ist die Zeit des Abwartens vorbei. Unsere Kunden können jetzt von einer erstklassigen Leistung profitieren, ohne auf ihre Unternehmensstandards verzichten zu müssen. Sie können flexibel neue Modelle einführen, sobald sie auf den Markt kommen, und sich auf ihren Datenschutz und ihre Rechtssicherheit verlassen." Entwickler, die Tabnine verwenden, können aus einer Vielzahl von LLMs wählen, um ihre komplette Suite von KI-Software-Entwicklungstools zu betreiben und die Modelle in Echtzeit (https://www.tabnine.com/blog/wp- content/uploads/2024/03/change-model-raw.gif) wechseln, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen. Diese Flexibilität in Verbindung mit der Verpflichtung von Tabnine, keine Daten zu speichern, macht Tabnine zum einzigen KI-Code-Assistenten, der eine so umfassende Kontrolle und Privatsphäre bietet. Funktionen von Tabnine Protected 2: * Überlegene Leistung und verbesserte Code-Genauigkeit: Evaluierungen mit HumanEval (https://arxiv.org/pdf/2107.03374v2) und MultiPL-E (https://nuprl.github.io/MultiPL-E/) Benchmarks zeigen eine höhere pass@1 Punktzahl und Praxistests ergaben eine höhere Akzeptanz als bei anderen Modellen, was auf eine überragende Leistung und einen unmittelbaren Nutzen für die Anwender hinweist. * Strenger Datenschutz: Das Modell kann in jeder Umgebung (https://docs.tabnine.com/main/welcome/readme/architecture/deployment- options) eingesetzt werden, einschließlich vor Ort, in einer VPC-Umgebung, über sichere SaaS oder sogar in vollständig abgeschirmten Umgebungen. * Verbesserte Leistung durch Kontext mittels RAG: Nutzt tiefgreifenden Kontext in den Codes und Standards eines Unternehmens, der durch hochentwickelte Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Techniken genutzt wird, um relevantere und personalisierte Antworten zu liefern (https://www.tabnine.com/blog/introducing-highly-personalized-ai-coding- recommendations/). * Umfassende Sprachunterstützung: Unterstützt über 600 Programmiersprachen und Frameworks, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell darstellt, das über 80 Sprachen unterstützte. * Zero-Datenaufbewahrung: Tabnine gewährleistet Zero-Datenaufbewahrung (https://www.tabnine.com/code-privacy/), speichert oder teilt niemals Kundencode und garantiert, dass Kundencode nicht zum Trainieren öffentlicher Modelle verwendet wird. Tabnine Protected 2 ist für alle Tabnine-Benutzer ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Entwickler können auf das neue Modell zugreifen, indem sie ihre IDE- Plugins (https://www.tabnine.com/install/) aktualisieren. Für alle, die Tabnine noch nicht einsetzen, ist eine 90-tägige kostenlose Testversion (https://app.tabnine.com/checkout/account-info?source=account-info) von Tabnine Pro verfügbar. Weitere Details zu den Tabnine Protected 2-Benchmarks und zusätzlichen Funktionen finden Sie im Blog von Tabnine hier (https://www.tabnine.com/blog/announcing-tabnine-protected-2-a-license-safe-llm- that-performs-as-strong-as-the-best/). Über Tabnine Tabnine hilft Entwicklungsteams jeder Größe, KI zu nutzen, um den Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu beschleunigen und zu verbessern. Tabnine, der erste KI-Assistent, wird von Millionen von Entwicklern auf der ganzen Welt genutzt, um die Codequalität zu verbessern und die Zufriedenheit der Entwickler zu steigern, indem generative KI eingesetzt wird. Im Gegensatz zu anderen Programmierassistenten ist Tabnine die KI, die Sie kontrollieren. Sie ist umfassend auf Ihr Entwicklungsteam zugeschnitten, privat und sicher (sie kann problemlos in Ihren kontrollierten Umgebungen ausgeführt werden), speichert oder trainiert niemals den Code Ihres Unternehmens oder Benutzerdaten und bietet Modelle, die ausschließlich auf Open-Source-Code mit freizügigen Lizenzen trainiert wurden, um IP-Risiken auszuschließen. Erfahren Sie mehr unter tabnine.com (http://tabnine.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/tabnine/). Kontakt press@tabnine.com °