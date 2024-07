Nach Unwettern: Wüstenrot & Württembergische kappt Prognose

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Nach den schweren Unwettern Anfang Juni in Baden-Württemberg kappt der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) seine Prognose. Für das Gesamtjahr 2024 wird nun mit einem Gewinn deutlich unter dem Vorjahreswert von 140,5 Millionen Euro gerechnet, wie das Unternehmen in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. Zum Kerngebiet bei den Versicherungen zählt der Südwesten. Starkregen hatte unter anderem im Rems-Murr-Kreis und teilweise in Oberschwaben für Millionenschäden gesorgt. Schon im ersten Quartal hatte der Finanzkonzern einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Konzernüberschuss lag mit 51,1 Millionen Euro rund ein Fünftel niedriger als ein Jahr zuvor./ols/DP/he