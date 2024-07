Scholz - Deutsche E-Autos sind auf dem Weg zur Weltspitze

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutsche Automobilindustrie ist nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz auf dem Weg zur technologischen Weltspitze.

"Es wird jetzt erstklassige Autos von der deutschen Automobilindustrie geben, die elektrisch fahren", sagte Scholz am Mittwochabend auf einem Bürgerdialog in Saarbrücken. Die Modelle würden immer besser, Volkswagen würde zudem ein billiges Modell herausbringen. "Es gibt Fahrzeuge, die weltweit bester Standard sind und die sich auch durchsetzen werden", betonte Scholz. Er sei sicher, dass sie auch international erfolgreich sein würden. "Die haben gezeigt, dass sie wirklich die führende Automobilindustrie sind", sagte er mit Blick auf die Autokonzerne und deren Ankündigung, in den kommenden beiden Jahren neue E-Auto-Modelle auf den Markt zu bringen.

