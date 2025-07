Kernmarke Volkswagen verkauft mehr Autos

Berlin (Reuters) - Volkswagen hat im ersten Halbjahr einem Bericht zufolge seinen Absatz gesteigert.

Insgesamt wurden mit 2,32 Millionen Autos 4,5 Prozent mehr Fahrzeuge der Kernmarke Volkswagen verkauft als vor Jahresfrist, wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichtete. Bei den Elektroautos ging es weltweit um 14,3 Prozent auf rund 193.000 Fahrzeuge nach oben. Allerdings sei das vor allem auf den starken Anstieg in Europa zurückzuführen, wo 70 Prozent mehr derartige Autos verkauft wurden. In China und den USA seien dagegen weniger Elektro- und Hybridfahrzeuge abgesetzt worden, hieß es unter Berufung auf VW-Vertriebschef Martin Sander.

Der Volkswagen-Konzern legt seine Auslieferungszahlen für das erste Halbjahr am Vormittag vor. Neben der Marke VW werden dabei auch die Daten zu den anderen Konzernmarken aufgeführt, darunter Audi und Skoda.