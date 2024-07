Scholz sichert erneut Abschiebung von afghanischen Straftätern zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat erneut versichert, dass die Bundesregierung Straftäter aus Afghanistan wie zugesagt abschieben wird.

"Ich kann Ihnen versichern, dass meine Regierung sehr intensiv daran arbeitet, solche Abschiebungen von Straftätern möglich zu machen", sagte Scholz am Mittwochabend in einem Bürgerdialog in Saarbrücken. "Allerdings endet natürlich die Macht an der deutschen Grenze - das wird immer bei manchen Sprücheklopfern übersehen", fügte er in Anspielung auf die Weigerung einiger Regierungen hinzu, Landsleute wieder zurückzunehmen.

Scholz hatte bereits am Vormittag versichert, dass seine Zusage stehe, Straftäter aus Syrien oder Afghanistan abzuschieben. Dies werde bald erfolgen. Man könne nicht in Deutschland bleiben, wenn man schwere Straftaten begangen habe, betonte der SPD-Politiker im Bürgerdialog. "Das ist ja wohl klar." Deshalb müssen man die Abschiebungen durchsetzen.

