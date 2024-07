Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt - Auf Wochensicht aber im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ausklang einer durchwachsenen Woche ist der Dax am Freitag verhalten in den Handel gestartet. In den ersten Minuten verlor der deutsche Leitindex 0,31 Prozent auf 18.241,62 Punkte. Auf Wochensicht bliebe ihm damit ein Plus von 0,3 Prozent. Der jüngste Ausverkauf im hoch bewerteten US-Technologiesektor war auch am Dax nicht spurlos vorübergegangen: Nach Kursgewinnen zum Wochenstart war es seit Mittwoch bergab gegangen.

Der zuletzt ebenfalls schwache MDax der mittelgroßen Unternehmen kam am Freitagmorgen mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 24.945,92 Punkte kaum vom Fleck. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann hingegen 0,15 Prozent.

Vor dem Wochenende steht der Landesbank Helaba zufolge der sogenannte PCE-Kerndeflator als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed im Fokus. Er wird am frühen Nachmittag zusammen mit den US-Konsumausgaben für den Juni veröffentlicht. Die Helaba-Experten erwarten keinen Gegenwind für die derzeitigen Zinssenkungserwartungen. Sie rechnen allerdings auch nicht damit, dass die Fed bereits bei ihrer Sitzung an diesem Mittwoch die von den Anlegern erhoffte Zinswende einleiten wird. Doch eine Senkung im September bleibe "im Spiel".

Derweil geht am Freitag die deutsche Berichtssaison weiter, unter anderem mit zunächst negativ aufgenommenen Quartalszahlen der Dax-Konzerne BASF und Mercedes-Benz ./gl/jha/