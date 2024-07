DAX steckt weiterhin in der Range fest. ThyssenKrupp kappt Ziele

Die schwachen Vorgaben aus den USA und die durchwachsenen Unternehmensergebnisse einiger Unternehmen drückte zum Handelsstart auf die Kauflaune und die Notierungen. Die Nervosität unter den Anlegern ist somit weiterhin hoch. Die US-Futures sind aktuell mehrheitlich im Plus. Ob sie den hiesigen Märkten im Tagesverlauf positive Impulse geben können, wird sich zeigen.

Unternehmen im Fokus

Aixtron konnte sich nach dem gestrigen Kursrutsch im frühen Handel bei rund EUR 20 fangen. Neue Kaufimpulse zeigen sich jedoch erst oberhalb von EUR 20,30. Der Chemieriese BASF verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrückgang. Dieser fiel höher aus als von Experten erwartet wurde. Der operative Gewinn lag dennoch auf Vorjahresniveau. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Die Aktie reagierte dennoch mit einem Abschlag. Infineon verletzte gestern den seit Juli 2022 gebildeten Aufwärtstrend. Damit rückt nun die nächste wichtige Unterstützungsmarke bei EUR 29,80 in den Fokus. Bei Mercedes-Benz legten sowohl das operative Ergebnis als auch der Umsatz im zweiten Quartal den Rückwärtsgang ein. Dabei belastete vor allem das China-Geschäft. Die Aktie startete zunächst im Minus. ThyssenKrupp hat die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Die Aktie sackte daraufhin auf ein mehrjähriges Tief ab.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.260/18.407/18.577/18.755/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.975/18.114 Punkte

Der DAX® kämpft zu Handelsbeginn mit der 50%-Retracementlinie (18.260 Punkte). Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren haben sich inzwischen stabilisiert. Gelingt der Ausbruch über diese Marke rückt die nächste Hürde bei 18.407 Punkten in greifbare Nähe. Aktuell deutet sich jedoch noch kein Ausbruch aus der 18.114/18.577 Punkte-Bandbreite an. Die Chance auf eine Trendwende deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range an. Auf der Oberseite würde sich Potenzial bis 18.755 Punkte eröffnen. Kippt der Index unter 18.114 Punkte droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 17.975 und im weiteren Verlauf bis 17.640 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2024 – 26.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2019 – 26.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 103,76* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 117,50** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 115,41*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 09:40 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 4,58 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 5,62* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 7,61* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 8,40* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 09:40 Uhr

