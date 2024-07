dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Umsatz bei Chemiekonzern BASF schrumpft - Aktie am Dax-Ende

LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im zweiten Quartal die gesunkenen Verkaufspreise und die deutlich schlechteren Geschäfte mit Agrarchemikalien zu spüren bekommen. Zudem belasteten weiterhin negative Währungseffekte, höhere Absatzmengen konnten diese nicht ausgleichen. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 6,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr Erlös gerechnet. Die Aktie verlor zuletzt 2,8 Prozent und war damit Schlusslicht im Dax.

ROUNDUP: Mercedes-Benz wird pessimistischer für Pkw-Sparte nach Rückgängen

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz dampft seinen Ausblick für die Profitabilität seiner Pkw-Sparte angesichts einer Nachfrageflaute in China ein. Nach dem schwachen ersten Quartal reichten die etwas besseren Zahlen im zweiten Jahresviertel nicht aus, um die ursprünglichen Aussichten für die größte Sparte im Konzern aufrechtzuerhalten. Konzernchef Ola Källenius sprach in einer Telefonkonferenz von einem "ziemlich harten" wirtschaftlichen Umfeld. Auch bei den Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen wird es schwieriger. Hoffnung gibt aber die starke Ergebnislage im Lieferwagen-Geschäft. Die Mercedes-Aktie verlor am Freitag leicht.

ROUNDUP: Thyssenkrupp senkt Prognose erneut - Aktie fällt Richtung Rekordtief

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp wird nach einem schwachen dritten Quartal noch pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Grund sei das anhaltend herausfordernde Marktumfeld, das unter anderem zu einem deutlichen Umsatzrückgang führe, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Eine kurzfristige Marktstabilisierung im laufenden Geschäftsjahr sei derzeit nicht absehbar. Die eingeleiteten Effizienzsteigerungen wirkten den negativen Entwicklungen des Marktes zwar entgegen, könnten diese aber nicht vollständig kompensieren.

ROUNDUP: Meta will bei weltgrößter Brillen-Firma EssilorLuxottica einsteigen

PARIS/MENLO PARK - Der Facebook-Konzern Meta will beim weltgrößten Brillen-Anbieter EssilorLuxottica einsteigen. Der Chef des französisch-italienischen Branchenriesen, Francesco Milleri, machte das Interesse in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Donnerstag ohne weitere Details öffentlich. Vom Facebook-Konzern gab es zunächst keine Reaktion darauf. Bei den Aktionären des Brillen-Riesen kam das gut an. Der Aktienkurs zog am Freitag deutlich an.

ROUNDUP: Hermes überrascht mit unerwartet hohem Umsatzplus

PARIS - Der französische Luxuskonzern Hermes ist im zweiten Quartal seiner schwächelnden Konkurrenz deutlich davongeeilt. Dank seiner Ausrichtung auf die wohlhabendsten Kunden überstand Hermes die Abkühlung der Luxusgüternachfrage besser als seine Wettbewerber. In Japan nutzten Reisende aus China und anderen Ländern den schwachen Yen aus, um Luxus-Handtaschen zu kaufen. Die Anleger belohnten die starken Zahlen mit einem Kursplus.

ROUNDUP: Hensoldt profitiert von höheren Rüstungsausgaben - Weiter Verlust

TAUFKIRCHEN - Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt profitiert weiter von steigenden Militärausgaben. Im ersten Halbjahr füllten sich die Auftragsbücher deutlich, der Radarspeziallist sitzt auf einem Rekordauftragsbestand. Operativ verdiente Hensoldt ebenfalls mehr. Allerdings schreibt das Unternehmen weiter Verluste. Für das laufende Jahr zeigte sich das Management angesichts der vielen Bestellungen zuversichtlich und bekräftigte seine Prognose sowie die mittelfristigen Wachstumsaussichten.

ROUNDUP: VW-Nutzfahrzeugholding Traton mit stabilen Aufträgen - Aktie im Plus

MÜNCHEN - Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton hat im ersten Halbjahr trotz eines Absatzrückgangs mehr umgesetzt und operativ verdient. Zudem verzeichnete der Konzern einen stabilen Auftragseingang. Obwohl das Unternehmen nach den ersten sechs Monaten über seinen Margenzielen liegt, bestätigte das Management die Prognosen für das Jahr lediglich. Finanzchef Michael Jackstein begründete das in einer Telefonkonferenz mit Vorsicht wegen der Erfahrungen mit schwankungsanfälligen Lieferketten in der Vergangenheit. Immerhin soll die Marge aber am oberen Ende der Prognosespanne landen. Die Traton-Aktie legte am Freitag zu.

ROUNDUP: Wacker Chemie blickt etwas zuversichtlicher auf Gewinnentwicklung 2024

MÜNCHEN - Wacker Chemie gibt sich in einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld etwas zuversichtlicher. "In der chemischen Industrie hat sich die Auftragslage verbessert. In einigen Bereichen sehen auch wir, dass die Nachfrage wieder steigt", sagte Konzernchef Christian Hartel am Freitag im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Gut liefen zuletzt die Geschäfte mit Silikonen in Bereichen wie Industrielacke, Beschichtungen und Textil. Das Geschäft mit dem Solarindustriegrundstoff Polysilizium stand indes deutlich unter Druck. Die Jahresziele bestätigte Hartel, sieht den operativen Gewinn nun aber in der oberen Hälfte der avisierten Spanne.

Mischkonzern 3M erhöht Ergebnisprognose

ST. PAUL - Der Mischkonzern 3M wird zuversichtlicher für das laufende Jahr. So soll das bereinigte Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft 7,00 bis 7,30 US-Dollar je Aktie betragen, teilte das Unternehmen am Freitag in St. Paul mit. Damit hob 3M das untere Ende der Spanne um 20 Cent an.

Weitere Meldungen -Bayer legt PCB-Rechtsstreit mit US-Stadt Seattle für 160 Millionen US-Dollar bei -ROUNDUP 2: Autozulieferer ZF will Tausende Stellen streichen -Crowdstrike: 97 Prozent der Computer laufen wieder -ROUNDUP: ChatGPT-Macher setzen zur Attacke auf Google an -AMS Osram sieht sich auf Weg der Besserung - Aktie legt zweistellig zu -Vinci verdient operativ etwas mehr als erwartet -Enel verdient mehr als erwartet - Schuldenabbau geht voran -Chinas Automarkt im Juli weiter verhalten - Elektroautos wachsen weiter -ADAC warnt: Es droht schlimmstes Stau-Wochenende der Saison -'Starliner': Immer noch kein Rückkehrdatum für Astronauten -Air Liquide profitiert von Sparmaßnahmen und Nachfrage nach medizinischen Gasen -Holcim senkt Umsatzprognose und erhöht Margenziel -Immobilienkonzern Patrizia peilt bis 2030 starkes Wachstum an -Ölkonzern Eni erhöht erneut Gewinnprognose -Mehr Geld für Kabinenpersonal der Lufthansa Cityline -ROUNDUP: EU-Behörde lehnt Empfehlung von Alzheimer-Medikament ab -ROUNDUP/Kreise: Mietverträge für Oberpollinger und Alsterhaus stehen -Kartellamt untersagt Klinikverbund Heidelberg-Mannheim -Französische Bahn: 800.000 Menschen von Zugausfall betroffen -Pariser Staatsanwaltschaft untersucht Angriff auf Bahnnetz -Güterbahnen: Nur wenig Probleme bei Sanierung der Riedbahn -SNCF-Chef: Können von geplanter Tat ausgehen -Frankfurter Flughafen: Sicherheitskonzept hat gegriffen -ROUNDUP/Unfallrisiko E-Scooter: Zahl der Toten verdoppelt sich

