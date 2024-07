EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (HGB, nicht testiert)

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (HGB, nicht testiert)



29.07.2024 / 16:05 CET/CEST

Sindelfingen, den 29. Juli 2024

Corporate News

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (HGB, nicht testiert)

Erstes Halbjahr ruhig begonnen.

Zwei Objektverkäufe in Tochtergesellschaft beurkundet. Abwicklung zum Ende des dritten Quartals 2024 erwartet.

Geschäftsjahr soll mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden.

Die SM Wirtschaftsberatungs AG ist nach sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit der Entwicklung der Gesellschaft in Anbetracht des weiterhin widrigen Marktumfeldes zufrieden.

Die Umsätze aus der Vermietungstätigkeit blieben mit rund € 0,2 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu unverändert. Die Zins- und Dividendeneinnahmen überschritten die Zinsaufwendungen wie auch im Vorjahr deutlich.

Die Bilanzsumme beträgt € 16,5 Mio. nach € 16,8 Mio. im Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken belaufen sich auf € 1,2 Mio. gegenüber € 1,3 Mio. im Vorjahr, das Eigenkapital befindet sich somit auf einem weiterhin außergewöhnlich hohen Niveau von 88 %.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich auf € - 0,12 Mio. nach + € 0,04 Mio. im Vorjahr.

Des Weiteren ist es uns gelungen, zwei Gebäude zu einem Preis von € 3,1 Mio. zu veräußern, was innerhalb der veräußernden Tochtergesellschaft zu einem deutlichen Gewinn führt. Auf der Ebene der SM Wirtschaftsberatungs AG steht dem Veräußerungsgewinn der gegenläufige Effekt der Wertkorrektur der Tochter durch die Realisierung der stillen Reserven entgegen. Trotzdem wird saldiert mit einem Gewinnbeitrag gerechnet. Die Abwicklung der Transaktion wird zum Ende des dritten Quartales 2024 erwartet.



SM Wirtschaftsberatungs AG Der Vorstand



Informationen über die SM Wirtschaftsberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

martin.schmitt@smw-ag.de



Impressum

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66

HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart,

Steuer- ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler,

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss



Kontakt:

SM Wirtschaftsberatungs AG

Investor-Relations

Tel.: 07031-4690960, FAX: 07031-4690966

