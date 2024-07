IRW-News: VCI Global Ltd: VCI Global tritt der von Enlight Corporation und Supermicro geführten AI Computing Alliance (AICA) bei

IRW-PRESS: VCI Global Ltd: VCI Global tritt der von Enlight Corporation und Supermicro geführten AI Computing Alliance (AICA) bei

KUALA LUMPUR, Malaysia, 26. Juli 2024 -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T; WKN: A3D9YP; ISIN: VGG982181031 ) (VCI Global, VCIG oder das Unternehmen), ein Aggregator für KI und Technologie, freut sich, den Eintritt in eine bahnbrechende AI Computing Alliance (AICA) bekannt zu geben. Diese Kooperation wird von Enlight Corporation (TWSE: 2438) (Enlight) und Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) (Supermicro) sowie weiteren Allianzpartnern, darunter Fortinet, Inc., UNIC Technology Corp., Bingo Group Holdings Limited, J&V Energy Technology Co., Ltd., Red Building Capital, ZoobeTek, iSpan International Inc. und Bulky Animation Studio, geleitet. Diese Allianz wird gemeinsam AI Computing Centers (AICCs) etablieren und das KI-Ökosystem vorantreiben.

Das erste AICC, eine Hochleistungsrechenanlage, wird in Taiwan errichtet. Federführend ist Enlight in Zusammenarbeit mit Supermicro, Chief Telecom Inc., VMFive, Infinitix Inc. und Inventec Besta Co., Ltd. Das AICC wird mit NVIDIA H200 Tensor Core GPUs betrieben, die eine 1,43-fache Leistung im Vergleich zu den NVIDIA H100 Tensor Core GPUs bieten. Mit 256 Einheiten der NVIDIA H200 Tensor Core GPUs, die insgesamt 93 PFLOPS an KI-Rechenleistung erzeugen, wird dieses AICC voraussichtlich weltweit auf Platz 15 in Bezug auf die KI-Rechenleistung rangieren und eines der schnellsten KI-Rechenzentren in Asien sein. Dieses AICC wird erstklassige Dienstleistungen anbieten, indem es GPU als Service (GPUaaS) für verschiedene Einrichtungen wie Regierungen, Finanzinstitute und Unternehmen bereitstellt. Das AICC in Taiwan soll bis Ende 2024 den Betrieb aufnehmen.

VCI Global wird als strategischer Partner in den AICA-Initiativen fungieren und plant, bis zum zweiten Quartal 2025 das erste AICC in Malaysia zu errichten. Dieses malaysische AICC, das dem Modell des AICCs in Taiwan folgt, wird als zentraler Knotenpunkt für die Förderung von KI-Forschung, -Entwicklung und -Anwendung dienen, das Branchenwachstum vorantreiben und Malaysias Bedeutung in der globalen KI-Landschaft stärken.

Nach der Errichtung der AICCs in Taiwan und Malaysia plant die AICA die Entwicklung weiterer AICCs weltweit, darunter in Singapur, Hongkong, Japan und Indonesien. Diese Expansion zielt darauf ab, die voraussichtlich hohe Nachfrage nach Rechenleistung durch Large Language Models (LLMs) und die zunehmende Nutzung von KI-Anwendungen zu decken. Forschungen von MarketsandMarkets zeigen, dass der globale LLM-Markt voraussichtlich schnell wachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 30 %, und von etwa 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf über 35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 ansteigen wird. Diese Initiative ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Schaffung von KI-Rechenzentren weltweit, um den wachsenden Bedarf an Rechenleistung zu decken. Die Beteiligung von VCI Global unterstützt die Mission der AICA, eine führende Plattform für KI-Berechnungen zu werden, technologische Innovationen voranzutreiben und die weitverbreitete Einführung von KI-Technologien weltweit zu fördern.

Wir freuen uns, dass VCIG an der Allianz teilnimmt, um unser Interesse in Südostasien zu bedienen, wo wir glauben, dass ihre Beteiligung den Erfolg der Allianz weiter beschleunigen wird. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft unser nächstes AICC in Malaysia zu entwickeln, sagte Mr. Sam Ding, Chief Executive Officer der AICA Taiwan.

Wir sind sehr erfreut, dieser Allianz beizutreten und an einer so beeindruckenden Allianz teilzunehmen, um das KI-Ökosystem weiterzuentwickeln und die Region besser zu bedienen, sagte Dato Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist ein diversifiziertes Holdingunternehmen. Durch seine Tochtergesellschaften konzentriert es sich auf Beratung, Fintech, KI, Robotik und Cybersicherheit. Mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia, sind unsere Haupttätigkeiten auf Asien zentriert, mit erheblicher Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten. VCIG bietet hauptsächlich Beratungsdienste in den Bereichen Kapitalmärkte, Immobilien, KI und Technologie an. In den Technologieunternehmen betreibt das Unternehmen eine proprietäre Finanzierungsplattform, die Unternehmen und Einzelpersonen dient, sowie eine gesicherte Nachrichtenplattform, die Regierungen und Organisationen dient. Wir investieren auch, inkubieren, beschleunigen und kommerzialisieren Unternehmen und Technologien in den Bereichen KI und Robotik.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Über Enlight Corporation

Enlight konzentriert sich auf die Anforderungen an Produktdesign, Prozess- und Qualitätsverbesserung, um den Kunden zu dienen. Im Mai 2019 brachte Enlight eine Marke auf den Markt, die Haushaltsgeräte in Taiwan sowohl online als auch offline anbietet. Das Unternehmen expandierte in die Beauty- und Hautpflegemärkte und vertreibt die Schweizer Salon-Hautpflegemarke BelleWave sowie seine eigene Marke Jubilux.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.enlightcorp.com.tw/.

Über Super Micro Computer, Inc.

Supermicro ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich der Bereitstellung von Innovationen der ersten Stunde für Enterprise-, Cloud-, KI-, Metaverse- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen verpflichtet hat. Wir sind ein Rack-Scale Total IT Solutions-Anbieter, der ein umweltfreundliches und energiesparendes Portfolio an Servern, Speichersystemen, Switches, Software sowie globalen Supportdiensten entwickelt und baut.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen beinhalten Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, einschließlich Aussagen, die mit den Worten beabsichtigt, kann, wird, plant, erwartet, antizipiert, projiziert, prognostiziert, schätzt, zielt, glaubt, hofft, potenziell oder ähnlichen Wörtern begleitet werden. Tatsächliche Ergebnisse könnten aufgrund bestimmter Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, profitable Geschäfte zu betreiben, die Akzeptanz neuer Produkte durch Kunden, die Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftiger Maßnahmen der Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, den Einfluss konkurrierender Produkte und Preise, das erfolgreiche Management und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und andere Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) detailliert beschrieben sind, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, außer gemäß den geltenden Gesetzen.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

VCI Global Limited

enquiries@v-capital.co

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/26/2919567/0/en/VCI-Global-Enters-Into-AI-Computing-Alliance-AICA-Led-by-Enlight-Corporation-and-Supermicro.html

