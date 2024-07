Die meistgehandelten Produkte: Calls auf Nasdaq-100 und Nvidia gefragt

Der deutsche Aktienmarkt zeigt derzeit keine klare Richtung, da sowohl Aufwärtsbewegungen als auch größere Kursrückgänge meist nur von kurzer Dauer sind. Der Dax® bewegte sich am Dienstagvormittag leicht höher, nachdem er am Montag in einem impulslosen Handel tiefer geschlossen hatte. Seit Anfang Juni schwankt der Dax® zwischen 18.000 und 18.600 Punkten, was darauf hindeutet, dass viele Investoren auf den richtigen Zeitpunkt für weitere Käufe warten. Heute standen mehrere Call-Optionen hoch im Kurs.

Besonders gefragt waren NASDAQ® Call-Optionen, da Anleger nach den jüngsten Rückgängen bei Tech-Aktien auf eine Erholung setzen. Nvidia Call-Optionen waren ebenfalls stark nachgefragt, da die steigende Nachfrage nach GPUs für KI-Anwendungen weiterhin Interesse weckt. Rheinmetall Long-Positionen profitieren weiterhin von gestiegenen Rüstungsausgaben und neuen Aufträgen für Verteidigungssysteme. Gold Call-Optionen stiegen im Kurs, da wirtschaftliche Unsicherheiten die Nachfrage nach sicheren Häfen erhöhen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD7CWT 2,79 18375,72 Punkte 18626,2899 Punkte 67,17 Open End DAX® Put HD610T 5,12 18375,72 Punkte 18866,638 Punkte 36,49 Open End DAX® Call HD30RH 8,07 18376,00 Punkte 17578,2456 Punkte 24,44 Open End Gold Call HD3HUV 15,18 2390,15 USD 2226,601559 USD 14,55 Open End NASDAQ® Call HD5DTY 8,55 19059,48 Punkte 18188,7123 Punkte 14,35 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2024; 09:39 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Micron Call HC3HS9 0,89 107,84 USD 100,00 USD 5,61 15.01.2025 Fiserv Call HD4K8V 2,81 161.24 USD 180,00 USD 33,10 15.01.2025 Fresenius SE Put HD5DAG 9,73 31,58 EUR 30,00 EUR 12,94 19.03.2025 Nvidia Call HD0HA9 2,73 111,59 USD 131,00 USD 6,42 18.06.2025 DAX® Call HD5S2A 1,38 18367,50 Punkte 18400,00 Punkte 111,70 13.08.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2024; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD367G 10,09 493,25 EUR 394,740087 EUR 5 Open End ASML Long HC71VD 1,74 825,20 EUR 691,271418 EUR 7 Open End DAX® Long HC01NB 1,60 18371,50 Punkte 17407,8741 Punkte 20 Open End Knorr-Bremse Long HC33CE 12,48 74,15 EUR 48,079351 EUR 3 Open End Nvidia Long HD6C10 0,85 111,59 USD 97,669266 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2024; 10:02 Uhr;

