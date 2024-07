Zahlreiche Waldbrände auf dem Balkan und in Griechenland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Evia/Belgrad (Reuters) - Begünstigt von Hitze und Trockenheit sind in einigen Balkan-Staaten und in Griechenland zahlreiche Feuer ausgebrochen.

"Tausende von Hektar sind in Brand geraten", sagte Goran Stojanovski, ein Mitarbeiter des nordmazedonischen Krisenstabs, der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. "Das halbe Land steht in Flammen." In Nordmazedonien waren in den vergangenen Tagen mehrere Häuser niedergebrannt. Einheimische berichteten in lokalen Medien von unterbrochenen Strom- und Telefon-Verbindungen.

In Albanien wurde nach Aussage der dortigen Behörden am Dienstag ein Ferienort evakuiert. Auch in Kroatien brannten mehrere Hundert Hektar Wald. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa brachten Feuerwehrleute die Bewohner zweier Dörfer in Sicherheit. Die dortigen Brände seien inzwischen aber unter Kontrolle. Sein Land habe mit einem "sehr schwierigen Sommer" zu kämpfen, sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

