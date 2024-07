IRW-News: Semodu AG: SEMODU AG beantragt Planinsolvenz in Eigenverwaltung

IRW-PRESS: Semodu AG: SEMODU AG beantragt Planinsolvenz in Eigenverwaltung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München | Großbottwar (IRW-Press/31.07.2024) - Die SEMODU AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen und modularen Projektentwicklung und Beratung, gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat.

Dies bedeutet, dass das Unternehmen weiterhin selbstständig geführt wird und aktiv an einem Sanierungsplan arbeitet, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Die SEMODU AG befindet sich derzeit in einem komplexen und herausfordernden finanziellen Umfeld. Der Immobilienmarkt befindet sich aktuell in einem Zustand des Marktversagens, da sowohl auf der Absatzseite als auch im Bereich der Projektfinanzierungen nahezu keine Abschlüsse möglich sind. Dies liegt an der aktuellen Marktsituation, die durch die steigende Inflation, die gestiegenen Baukosten und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit gekennzeichnet ist. Die SEMODU AG ist mit erheblichen finanziellen Herausforderungen konfrontiert.

Um die Zukunft des Unternehmens zu sichern und die Fortführung des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten, hat sich die Geschäftsführung entschlossen, ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung einzuleiten.

Die Beteiligungen der SEMODU AG sind im Moment nicht direkt von diesem Schritt betroffen.

Die SEMODU AG ist zuversichtlich, dass das Unternehmen durch die Umsetzung eines Sanierungsplans, der derzeit erarbeitet wird, seine finanzielle Situation stabilisieren und langfristig erfolgreich am Markt bestehen kann. Der Sanierungsplan beinhaltet die aktive Suche nach strategischen Investoren, die das Unternehmen in seiner Weiterentwicklung unterstützen. Erste Gespräche mit potenziellen Investoren sind bereits erfolgreich geführt worden.

Die SEMODU AG ist eines der wenigen Unternehmen in Europa, das sich auf die Planung, Entwicklung und Realisierung von modularen Bauprojekten spezialisiert hat, ohne selbst Modulhersteller zu sein. Dieses umfassende Modulbauwissen, gepaart mit der langjährigen Erfahrung im Bereich nachhaltiger Projektentwicklung, macht die SEMODU AG zu einem attraktiven Partner für Investoren, die an der Zukunft des modularen Bauens teilhaben möchten.

Der Sanierungsplan soll unter anderem Maßnahmen zur Optimierung der Projektentwicklung, zur Steigerung der Effizienz und zur Sicherung der Finanzierung beinhalten. Das Ziel der Sanierung ist es, die SEMODU AG zu einem noch stärkeren Unternehmen im Bereich der nachhaltigen und modularen Projektentwicklung zu entwickeln.

Die Börse München hat die Preisfeststellung der Aktie gem. § 41 Abs. 1 Ziff.1 der Börsenordnung an der Börse München bis auf Weiteres ausgesetzt.

Weitere Informationen werden zeitnah über die Webseite der SEMODU AG

https://semodu.com veröffentlicht.

