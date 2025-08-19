TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital für Übername in Polen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien will sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Zudem soll eine bis 2031 laufende Wandelschuldverschreibung aufgestockt werden, teilte der Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mit. Mit dem Erlös aus beiden Transaktionen will TAG Immobilien unter anderem ihre am Wochenende angekündigte Übernahme eines Wohnimmobilienportfolios in Polen finanzieren. Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 4 Prozent zum Xetra-Schluss.

Bei der Kapitalerhöhung sollen bis zu knapp 12,5 Millionen neue Stückaktien ausgegeben werden, das entspreche 7,1 Prozent des Grundkapitals, hieß es. Der

Platzierungspreis je neuer Aktie werde im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens ermittelt. Am Dienstag ging die Aktie zu 15,39 Euro aus dem Handel. Bei einer Kapitalerhöhung ist dabei ein Abschlag üblich. Zum Handel zugelassen sollen sie am oder um den 25. August.

Die neuen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von rund 98 Millionen Euro sind in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien wandelbar, wie TAG weiter mitteilte. Die Bezugsrechte der

Aktionäre der Gesellschaft werden ebenso wie bei der Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Auch hier soll es ein beschleunigtes Platzierungsverfahren geben./nas/he