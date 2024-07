Krones möchte den Umsatz bis 2028 um knapp 50 % steigern!

Die Nachfrage nach Getränkeverpackungs- und Abfüllsystemen ist weiterhin hoch. In der Getränkeindustrie wird Nachhaltigkeit immer wichtiger und Ressourcenschonung sowie die Senkung des CO2-Ausstoßes rücken in den Vordergrund. Krones als Spezialist bei Abfüllanlagen dürfte weiterhin mit einem starken Auftragseingang rechnen. Der Umsatz soll bis zum Jahr 2028 auf 7 Mrd. Euro steigen und die EBITDA-Marge von 9,7 % auf 11 bis 13 % anwachsen.

Krones hat die besten Chancen vom Branchenwachstum zu profitieren

Krones ist weltweit tätig und bietet führende Technologien in den Bereichen Abfüll- und Verpackungstechnik, Prozesstechnik, interne Lösungen und Digitalisierung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. In seinem Kerngeschäft, der Abfüll- und Verpackungstechnik, ist Krones heute Weltmarktführer. Im Segment Prozesstechnik beliefert Krones Brauereien sowie Getränke-, Molkerei- und Wasserverarbeiter. Laut Unternehmensangaben sei man der zweitgrößte Anbieter von Brautechnik weltweit. In diesem attraktiven Markt möchte man in den kommenden Jahren stark wachsen. Unter seiner Tochtergesellschaft System Logistics bietet Krones außerdem die Planung und den Bau vollautomatischer Lager-, Kommissionier- und Materialflusssysteme an.