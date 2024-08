ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Qiagen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 50 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals habe die Markterwartungen minimal getoppt, schrieb Analyst Matthew Sykes in seinem am Donnerstagmorgen vorliegenden Kommentar. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr habe der Diagnostikspezialist erhöht, wenn man das Geschäft mit dem auslaufenden PCR-Testsystem Neumodx herausrechne./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 18:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

