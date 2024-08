DAX läßt sich von US-Euphorie nicht anstecken. MTU und Zalando deutlich im Plus

Der DAX® tauchte zu Handelsbeginn ab. Durchwachsene Unternehmensmeldungen belasteten ebenso wie die jüngst veröffentlichten schwachen Wirtschaftsdaten. Die starke Performance an der Wall Street und die Chance auf eine Zinssenkung seitens der Fed im September konnten keine Kauflaune erzeugen. Im Tagesverlauf werden noch Wirtschaftsdaten aus den USA und Zahlen von Amazon, Apple und Intel erwartet.

Unternehmen im Fokus

BMW fuhr aufgrund des anhaltend schwachen China-Geschäfts im zweiten Quartal weniger Umsatz und Gewinn ein als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie legte anfangs den Rückwärtsgang ein. Klöckner und Heidelberger Druck verzeichneten im 2. Quartal jeweils Verluste. Dennoch starteten die beiden SDAX®-Titel zunächst mit Kursgewinnen. Hugo Boss musste einen drastischen Gewinneinbruch hinnehmen und bestätigte damit die bereits veröffentlichten Eckdaten. An den Mittelfristzielen rüttelte der Modekonzern allerdings nicht. Dies gab dem Papier zu Handelsbeginn etwas Schwung. In den vergangenen Tagen ist Meldungen zufolge bereits über eine Senkungen der Ziele spekuliert worden. MTU Aero Engines verbuchte beim Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal ein deutliches Plus und erhöhte das Margenziel. Die Aktie sprang daraufhin deutlich nach oben und knackte die 138,2%-Retracementlinie. Der Wolfsburger Autobauer VW konnte den Umsatz überraschend steigern. Das Ergebnis gab jedoch leicht nach. Die Aktie reagierte zunächste mit einem leichten Abschlag. Zalando profitierte von positiven Analystenkommentaren und kratzte an der Widerstandsmarke bei EUR 24,60.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.407/18.577/18.755/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.975/18.114/18.260/ Punkte

Der DAX® gab zum Handelsstart deutlich nach und unterschritt die Unterstützungsmarke von 18.407 Punkten. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren drehten nach Süden. Die nächste Unterstützung findet der Leitindex bei 18.260 Punkten und im weiteren Verlauf bei 18.114 Punkten. Die Bullen haben es derzeit schwer, nachhaltig Boden gutzumachen. Neue Kaufimpulse dürfte es frühestens oberhalb von 18.577 Punkten – mit dem Ziel 18.755/18.880 Punkte – geben.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 11.04.2024 – 01.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.08.2019 – 01.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 104,09* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 118,42** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 116,00*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01,08.2024; 09:50 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 4,83 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 6,05* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 7,88* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 8,81* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.08.2024; 09:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.