Immobilien-Preisverfall gebremst - Weniger Verlust bei Vonovia

Düsseldorf (Reuters) - Der Immobilienriese Vonovia hat seinen Verlust im ersten Halbjahr begrenzt.

Vonovia schrieb unter dem Strich ein Minus von 529 Millionen Euro - vor Jahresfrist waren es noch 4,1 Milliarden. Hintergrund der Entwicklung ist, dass sich der zuletzt rasante Preisverfall der Immobilien deutlich verlangsamt hat. Der Verkehrswert des Bestandes habe sich von Jahresbeginn bis Ende Juni um 1,7 Prozent auf 82,5 Milliarden Euro verringert, teilte der Bochumer Konzern am Donnerstag mit. "Das Bewertungsergebnis zeigt: Vonovia hat die Krise hinter sich gelassen und in einem herausfordernden Umfeld erneut eine solide Leistung gezeigt", sagte Vorstandschef Rolf Buch. Vonovia hatte in der Vergangenheit wegen der Immobilienkrise den Wert seines Immobilien-Portfolios immer wieder herunterschreiben müssen und deshalb Milliarden-Verluste verzeichnet.

Im operativen Geschäft lag der bereinigte Gewinn vor Steuern im Halbjahr bei 887,2 (Vorjahr: 945,8) Millionen Euro. Die Mieten stiegen um 3,8 Prozent. Für das Geschäftsjahr bestätigte Vonovia die Prognose: Das bereinigte Ebitda werde am oberen Ende der Spanne zwischen 2,55 und 2,65 Milliarden Euro erwartet, das bereinigte Ergebnis vor Steuern werde ebenfalls im oberen Bereich der Spanne von 1,7 und 1,8 Milliarden Euro liegen.

Vonovia steht mit seiner Hoffnung auf ein Ende der Immobilien-Krise nicht allein. Doch einige Experten bezweifeln, dass die Wende tatsächlich erreicht ist. Analysten der LBBW erwarten laut einer jüngst veröffentlichten Studie, dass "sich die Preise im gewerblichen Wohnimmobilienmarkt erst gegen Jahresende stabilisieren". Nur der private Immobilienmarkt habe seinen Boden gefunden. Bei gewerblichen Wohnimmobilien sehe dies anders aus: "Wir sehen hier noch den Abwärtsdruck auf die Preise überwiegen."

Die Immobilien-Wirtschaft kämpft mit den Folgen der hohen Zinsen und explodierender Baukosten. Es werden kaum noch neue Wohnungen gebaut. Die Immobilienpreise sanken im vergangenen Jahr deutlich. Viele Projektentwickler schlitterten in die Pleite. Bei Immobilien-Konzernen sorgten die Abwertungen der Bestände 2023 für teils herbe Verluste. Dividenden wurden in der Folge reihenweise gekürzt oder gar ganz gestrichen.

Vonovia verfügt über rund 543.000 Wohnungen. Konzernchef Buch will sich von Paketen trennen, um die Milliardenschulden zu drücken. Insgesamt sollen es in diesem Jahr Verkäufe für rund drei Milliarden Euro werden. "Das Verkaufsprogramm für 2024 hält das Unternehmen erfolgreich auf Kurs", betonten die Bochumer.

