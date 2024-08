ROUNDUP/Aktien New York: Dow dreht ins Minus - Nasdaq hält sich im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem freundlichen Handelsstart unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Der Dow Jones Industrial drehte in die Verlustzone, die technologielastige Nasdaq gab zwar einen Teil der Gewinne wieder ab, hielt sich jedoch im Plus. Nicht zuletzt der Nahostkonflikt und die dadurch steigenden Ölpreise dürfte für wachsende Vorsicht unter den Anlegern sorgen.

Zunächst hatten noch die Hoffnung auf eine erste Leitzinssenkung im September und überraschend starke Zahlen von Meta gestützt. Der Instagram- und Facebook-Konzern gehört zu den "Magnificent 7", den sieben herausragenden Tech-Giganten der USA, weshalb sein Quartalsbericht am Markt ein besonderes Gewicht hat. Nun wird mit Spannung auf die Schwergewichte Apple und Amazon gewartet, die ihr Zahlenwerk nachbörslich vorlegen werden.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab im frühen Geschäft zuletzt um 0,37 Prozent auf 40.682,43 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,17 Prozent auf 5.532,37 Punkte zu. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,19 Prozent auf 19.399,97 Punkte nach oben.

"Unaufgeregt, klar in der Botschaft und jederzeit handlungsbereit machen Powell und sein Team derzeit ihren Job. Das mag der Markt, mögen die Investoren und greifen bei Aktien weiter zu", kommentierte der Vorstandsvorsitzende von Mainsky Asset Management, Eckhard Schulte, die Aussagen des Fed-Chefs am Vorabend. "Die Korrektur in den großen US-Technologieaktien könnte damit genauso schnell wieder beendet sein, wie sie gekommen war."

Mit einem Kurssprung von fast elf Prozent setzten sich Meta an die Spitze von Nasdaq 100 und S&P 100 und sind damit wieder auf Kurs zum Anfang Juli erreichten Rekordhoch. Der Zuckerberg-Konzern scheffelte im zweiten Quartal Milliarden mit seinem Werbegeschäft - und steckt einen großen Teil gleich wieder in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Gründer und Chef Mark Zuckerberg sieht den Chatbot Meta AI auf dem Weg, bis Jahresende zum meistgenutzten KI-Assistenten der Welt zu werden.

Die Aktien von Nvidia stiegen um 1,2 Prozent, womit sie an ihre deutliche Vortagserholung anknüpften. Nach der jüngsten Kurskorrektur hatte die US-Bank Morgan Stanley den KI-Champion wieder als "Top Chip Pick" genannt, worauf die Titel am Mittwoch um fast 13 Prozent zugelegt hatten.

Schwache Quartalszahlen und ein gesenkter Umsatzausblick belasteten die Aktien von Moderna stark. Sie sackten am Ende des Nasdaq-Auswahlindex um 15 Prozent ab. Der Biontech -Konkurrent rechnet 2024 mit einem geringen Interesse in Europa an seinen Corona-Impfstoffen. Die in New York gelisteten Anteilscheine von Biontech verloren knapp 6 Prozent.

Für die Aktien des weltweit größten Anbieters von Smartphone-Prozessoren Qualcomm ging es ebenfalls um knapp 6 Prozent abwärts. Auslöser sind Sorgen, dass sich der Telefonmarkt langsamer als erhofft erholt.

Im Dow zogen Boeing die Aufmerksamkeit auf sich. Sie verloren am Index-Ende 4,3 Prozent. Angehörige von Menschen, die bei zwei Abstürzen von Boeing 737 Max-Flugzeugen ums Leben kamen, baten einen Bundesrichter in Texas, einen Vergleich, den der Flugzeughersteller mit dem US-Justizministerium geschlossen hat, abzulehnen. Dadurch droht ein möglicher Rechtsstreit darüber, wie Boeing seine strafrechtliche Haftung regelt./ck/he