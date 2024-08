TAGESVORSCHAU: Termine am 1. August 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 1. August 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analysten- und Pressecall) 07:00 DEU: Vonovia, Halbjahreszahlen (7.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberger Druck, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Call) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (8.30 h Pk) 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen (13.00 h Pressecall) 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juni und erstes Halbjahr 2024 10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu den Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall) 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 13:00 USA: Conocophillips, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Snap Inc., Q2-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen ITA: Ferrari, Q2-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen USA: Moderna, Q2-Zahlen USA: Cummins, Q2-Zahlen USA: Hershey, Q2-Zahlen USA: Biogen, Q2-Zahlen USA: ResMed, Q4-Zahlen USA: Kfz-Absatz, 7/24 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/24 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/24 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 6/24 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk mit Vorstellung der Ergebnisse des jährlichen «Energiewende-Barometer der IHK-Organisation» u.a. mit dem stellvertretenden DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks, Berlin Themen sind u.a.: Wie stark beeinflussen die energiepolitischen Rahmenbedingungen Abwanderungspläne der Industrie ins Ausland? Was sind die größten Transformationshemmnisse? HINWEIS CHE: Feiertag, Börse geschlossen

