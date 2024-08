APA ots news: Erfolg für CLEEN Energy: Neue PV-Großaufträge mit über 13 Megawatt - BILD

Haag (APA-ots) - Die börsennotierte CLEEN Energy AG, als Full-Service B2B-Partner im Bereich der erneuerbaren Energien, wird noch in diesem Jahr mehrere neue Solar-Großprojekte in Ostösterreich umsetzen. Diese tragen mit einer Gesamtleistung von über 13 Megawatt maßgeblich zur regionalen Energiewende in Österreich bei. Die Projekte werden zum Großteil bereits in 2024 realisiert. "Das Marktumfeld für erneuerbare Energien ist derzeit herausfordernd. Umso mehr freuen wir uns, dass wir gleich mehrere neue Großprojekte für unsere B2B-Kunden umsetzen dürfen. Wir profitieren dabei einerseits von unserer hohen Kompetenz im Bereich der Photovoltaik sowie andererseits von unserem exzellenten Branchen-Netzwerk, das wir über Jahre mit einem herausragenden Team aufgebaut haben", so Thomas Zeitelhofer, Geschäftsleiter der CLEEN Energy AG und verantwortlich für die Projektumsetzung. Im ersten Halbjahr 2024 konnte die CLEEN Energy AG zudem erstmals in der Unternehmensgeschichte positive Geschäftszahlen vermelden und das Konzern-EBIT im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Millionen Euro verbessern. Diese Entwicklung unterstreicht den Erfolg der strategischen Neuausrichtung und die Effizienzsteigerungen im Unternehmen. Gemeinsam mit den neuen Großprojekten, die für das Jahresergebnis 2024 ergebniswirksam werden, blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Über CLEEN Energy AG Die CLEEN Energy AG (ISIN AT0000A38M45) ist ein österreichisches Pionierunternehmen der Energiewende. Fundament des Geschäftsmodells ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur nachhaltigen Stromproduktion für Unternehmen (Photovoltaik). Dazu gehört die Projektentwicklung und -prüfung von Großprojekten für Dritte; B2B-Handel mit Photovoltaik-Komponenten und Zubehör im österreichischen Raum; sowie umfassende Serviceleistungen, einschließlich professioneller Beratung und Unterstützung bei der Abwicklung von Förderungen im Bereich nachhaltiger Energie. Seit 2017 notiert die CLEEN Energy AG an der Wiener Börse im Marktsegment "Amtlicher Handel". Florian Gietl ist Vorstandsvorsitzender des Unternehmen Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Dr. Sabine Schnabel presse@bsh-advisors.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19049/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0034 2024-08-02/11:02