DAX® - Größter Verlust im Jahr 2024

Bei einem deutlichen Anstieg des „Angstbarometers“ VDAX®-new sind die deutschen Standardwerte gestern um 426 Punkte oder 2,3 % abgerutscht. Der größte Kursverlust im bisherigen Jahresverlauf war gleichbedeutend mit dem Bruch des kurzfristigen (gestrichelten) Aufwärtstrends. Das seit Tagen besprochene Dreieck wurde also nach unten aufgelöst. Damit rückt nun unweigerlich das Schlüssellevel in Form des Tiefs vom 14. Juni bei 17.951 Punkten in den Fokus. Vorbörslich wir der Index dort bereits gehandelt. Der Bruch dieser Marke würde für den Abschluss einer Topformation sorgen. Beendet der DAX® den Handel schon heute darunter, wäre das zudem der erste Schlusskurs außerhalb der vom 6. bis 10. Mai ausgebildeten Wochenkerze. Bei einer Auflösung der sich seitdem ausgebildeten „Inside Bar Formation“ nach unten muss ein Test der nächsten Unterstützung bei 17.619 Punkten einkalkuliert werden. Die Chance auf eine zumindest kurzfristige Entspannung wird dadurch erhöht, dass das untere Ende des Abwärtstrendkanals zum Start der neuen Woche fast exakt auf dem o.a. Schlüssellevel bei 17.951 Punkten verläuft. Hier könnte der Abschwung also vorläufig zum Stillstand kommen, wenn nicht heute schon der Durchbruch erfolgt.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

