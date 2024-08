EQS-News: Richtfest des Verwaltungsgebäudes der MERKUR PRIVATBANK

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Richtfest des Verwaltungsgebäudes der MERKUR PRIVATBANK



München, 02. August 2024 – Beim Bau des neuen, modernen Verwaltungsgebäudes der MERKUR PRIVATBANK in Hammelburg wurde heute das Richtfest gefeiert. Der Standort bietet ab 2025 bis zu 170 Mitarbeitern Platz. Hammelburg ist neben München zweiter Verwaltungssitz der Bank, einer der größten inhabergeführten Geldhäuser Deutschlands.

Zum obligatorischen Richtfest in Hammelburg begrüßte Dr. Marcus Lingel, Vorstandsvorsitzender und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, heute zahlreiche Gäste. Neben Armin Warmuth, Bürgermeister der Stadt Hammelburg, freuten sich auch Vertreter der Fa. Glöckle sowie von Wolf Architekten über den Baufortschritt.

„Der fertiggestellte Rohbau eröffnet uns einen ersten Eindruck vom künftigen Arbeitsumfeld am Standort Hammelburg. Doch noch wichtiger als die Hülle wird der Kern: Unsere Mitarbeiter erwartet ein Gebäude mit modernen technischen Möglichkeiten und attraktiven Kommunikationsflächen. Durch die offene Gestaltung der Räumlichkeiten wird der Austausch untereinander vereinfacht und die Zusammenarbeit der Teams deutlich gestärkt“, so

Dr. Lingel zum neuen Gebäude.

Damit man zügig das volle Potenzial ausschöpfen kann, werde man die Bemühungen um neue Mitarbeiter weiterhin intensivieren. „Wir haben derzeit mehr als 25 Stellen ausgeschrieben – Tendenz steigend. Das zeigt, dass wir absolut vom Standort Hammelburg und der MERKUR PRIVATBANK als attraktivem Arbeitgeber überzeugt sind. Als Bank wollen wir auch in Zukunft nachhaltig wachsen und junge Menschen von einer langfristigen Perspektive in Hammelburg überzeugen.“

Für den schnellen Baufortschritt ist Dr. Lingel den Verantwortlichen sehr dankbar: „Nachdem bereits die Stadt die Voraussetzungen für das Projekt äußerst schnell geschaffen hat, wurde nun auch das Richtfest durch eine hervorragende Zusammenarbeit der Fa. Glöckle und Wolf Architekten im Zeitplan erreicht.“

In das neue Verwaltungsgebäude werden mindestens 11 Mio. EUR investiert. 140 Mitarbeiter sind aktuell am Standort Hammelburg beschäftigt. Perspektivisch können dort bis zu 170 Mitarbeiter Platz finden. Der Einzug in das neue Verwaltungsgebäude ist für das erste Quartal 2025 vorgesehen.

Über die MERKUR PRIVATBANK

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von 4 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

www.merkur-privatbank.de

Kontakt für Presseanfragen:

Peter Jordan, Engel & Zimmermann GmbH

Am Schlosspark 15, 82131 Gauting

Tel.: +49 89 / 893 563 416, Fax: +49 89 / 893 984 29

eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com

