Kann die Tesla-Aktie neue Höhen erreichen? Ein Blick hinter dem Wachstumswunder!

Tesla (WKN: A1CX3T) besitzt viele Fans und Enthusiasten. Und auch an der Börse kam die Equity Story des aufstrebenden E-Auto-Pioniers lange Zeit äußerst gut an – zumindest bis Ende 2021, an dem die Aktie zu einem Rekordkurs von über 400 US-Dollar gehandelt wurde.

Seither ging es jedoch merklich bergab – um über 70 % in der Spitze, um genau zu sein. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs jedoch bei 240 US-Dollar ein wenig fangen.

Die hohe Volatilität geht auch einher mit den turbulenten Eskapaden des CEOs Elon Musk. Aber auch die Zyklik der Automobilindustrie sowie der Aufstieg chinesischer Konkurrenten machen den in Austin (Texas, USA) ansässigen Unternehmen zu schaffen.

Die Vision ist entscheidend

Für ein Technologieunternehmen zählt aber vor allem die Vision, um eine hohe Marktkapitalisierung zu rechtfertigen. Aktuell liegt sie mit 762 Mrd. US-Dollar (Stand: 22.7.24) weit hinter der Billionen Bewertung vor nicht allzu langer Zeit.

Glaubt man jedoch der Meinung der Starinvestorin Cathie Wood, so könnte diese in fünf Jahren problemlos wieder eingeholt werden. Nein, sie denkt sogar noch optimistischer: Ein Kursziel von 2.500 US-Dollar stellt sie in den Raum, was einer Verzehnfachung der Tesla-Aktie gleichkommt.

Blickt man nun auf die derzeitige Bewertung des Tech-Unternehmens, welche sich mit einem erwarteten KGV von fast 100 (Stand: 22.7.24, Morningstar) beschreiben lässt, so mag einem dieses Kursziel als utopisch vorkommen – vor allem, weil das Wachstum zuletzt alles andere als überzeugend ausfiel.

Die aktuelle Situation kann nicht befriedigen

Konkret ging der Umsatz im größten Geschäftsfeld Automotive im ersten Quartal 2024 um 13 % zurück. Auch positive Umsatzschübe aus den Segmenten Energie und Dienstleistungen konnten auf Konzernebene keine positiven Impulse setzen. Hier ging der Umsatz um 9 % zurück. Ein ähnliches Bild zeigte sich auf der Ergebnisseite. Das EPS beispielsweise halbierte sich.

Doch wer die Tesla-Aktie und Elon Musk kennt, weiß, dass hier viel mehr gehandelt wird als nur ein Marktführer im E-Automobilgeschäft. Es geht um die Vision eines führenden Spezialisten für autonomes Fahren, KI und Robotik.

Gelingt es Tesla hier, ähnlich wie im E-Auto-Segment, die Marktführerschaft mit einer ähnlichen Durchdringung zu erreichen, könnte Tesla in völlig neue Dimensionen wachsen. Mit mehr als 50 % Umsatzwachstum pro Jahr ist die Vision Elon Musks von Tesla recht ambitioniert.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Equity Story von Tesla intakt bleibt?

Für mich stellt sich hier die Frage, wie wahrscheinlich dieses Szenario ist. Für den Markt scheint es durchaus realistisch, wie die aktuelle Bewertungssituation unschwer erkennen lässt.

Aber gibt es nicht auch Konkurrenz im Bereich der autonomen Mobilität? Man denke nur an die Alphabet-Tochter Waymo. Sie galt bis vor kurzem als Marktführer im Bereich autonomes Fahren und ist zudem Spezialist für künstliche Intelligenz.

Robotaxis könnten also durchaus auch von Alphabet (WKN: A14Y6F) in Serie produziert oder lizenziert werden. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang die chinesische Konkurrenz. Sie befindet sich technologisch mittlerweile auf Augenhöhe mit den US-Konzernen. Und auch in der Robotik ist die Konkurrenz groß. Ein Blick nach Japan zeigt, dass Roboter dort längst einen besonderen Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen.

Es bleibt also spannend, wie die Vision Teslas in Zukunft tatsächlich umgesetzt wird. Um steigende Kurse der Tesla-Aktie zu rechtfertigen, sind Erfolgsmeldungen also dringend nötig.

Der Artikel Kann die Tesla-Aktie neue Höhen erreichen? Ein Blick hinter dem Wachstumswunder! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Alphabet. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet und Tesla.

