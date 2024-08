Kurseinbruch bei Tech-Werten macht Börsen zu schaffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Ein Ausverkauf bei Techwerten hat das deutsche Börsenbarometer unter die im Mai eroberte 18.000-Punkte-Marke gedrückt.

Enttäuschende Quartalsberichte der US-Technologieriesen Apple, Amazon und Intel trafen auf eine ohnehin schlechte Stimmung am Aktienmarkt, getrübt durch wieder aufgeflammte Rezessionsängste. Der Dax rutschte am Freitag um gut ein Prozent auf 17.862 Punkte ab und knüpfte damit an seine Verluste vom Donnerstag an. Die psychologisch wichtige Marke von 18.000 Punkten konnte er nicht mehr verteidigen. Der EuroStoxx50 verlor ebenfalls mehr als ein Prozent auf 4711 Zähler.

Die Nachrichten der US-Konzerne zogen den gesamten Technologie-Sektor nach unten. Dabei seien die gemeldeten Zahlen "unter dem Strich nicht schlecht", sagte Stratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Aber wenn immer noch hohe Erwartungen auf nervöse Anleger treffen, reicht schon das berühmte Haar in der Suppe, um Verkaufsdruck aufkommen zu lassen."

INTEL UNTER DRUCK - APPLE UND AMAZON KÖNNEN NICHT ÜBERZEUGEN

Intel kündigte nach einem überraschend deutlichen Gewinneinbruch ein milliardenschweres Sparprogramm an, zu dem neben Massenentlassungen auch die Streichung der Dividende gehört. Die in Frankfurt notierten Aktien des Chip-Konzerns brachen um rund 21 Prozent ein.

Mit Enttäuschung reagierten Anleger auch auf den Ausblick von Amazon. Auf die Stimmung drückten der schwächelnde Online-Handel sowie die hohen Kosten für den Auf- und Ausbau von Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI). Amazon-Titel rutschten in Frankfurt ebenfalls ab.

Die Papiere von Apple notierten dort fast unverändert. Der Elektronikanbieter übertraf mit seiner Quartalsbilanz zwar mehrheitlich die Markterwartungen. Die weiter sinkende Nachfrage beim Hauptumsatzbringer iPhone, vor allem im wichtigen Absatzmarkt China, bereitete Investoren allerdings Kopfzerbrechen.

An der deutschen Börse verloren die Aktien der Chipkonzerne Infineon und Aixtron knapp vier und gut zwei Prozent.

Unter die Räder gerieten auch Aktien von Unternehmen, die besonders empfindlich gegenüber Schwankungen in der Konjunktur sind. Die Titel des Essenslieferanten Delivery Hero, des Touristikkonzerns TUI und des Immobilienriesen Vonovia verloren zwischen anderthalb und gut fünf Prozent. Die jüngsten schwachen Konjunkturdaten aus Europa, China und den USA sorgen derzeit für neue Rezessionsängste.

WARTEN AUF US-ARBEITSMARKTBERICHT

Belastend wirkte auch die Verunsicherung rund um die Lage in Nahost nach dem Tod wichtiger Anführer im Gazastreifen. "Es folgt Vergeltungsschlag auf Vergeltungsschlag, weshalb sich Israel und die USA jetzt auf einen Großangriff aus dem Iran einstellen", sagte Experte Molnar. Schon oft sei von einem drohenden Flächenbrand in der für die Ölproduktion wichtigen Region die Rede gewesen, aber "noch nie war das Risiko so hoch wie heute." Dies trieb die Preise für die Nordsee-Sorte Brent und die US-Sorte WTI nach oben. Sie verteuerten sich um jeweils gut ein Prozent auf 80,38 und 77,21 Dollar je Fass (159 Liter).

Nun warten Anleger mit Spannung auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Juli. Experten mahnten zur Vorsicht. "Das Rezessionsgespenst hat es zurück auf das Parkett geschafft", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets. "Wenn die Arbeitsmarktdaten aus den USA heute zu schwach ausfallen, könnte es mit den Kursen rund um den Globus so dynamisch weiter nach unten gehen, wie es gestern zu beobachten war."

Andererseits dürften überraschend starke Zahlen Zweifel an einer Zinswende in den USA im September schüren. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch gesagt, dass die Inflationszahlen zwar besser aussähen als vor einem Jahr. Allerdings brauchten die Währungshüter weitere positive Überraschungen, um die Zinsen zu senken. Die Fed versucht, mit straffer Geldpolitik die hohe Teuerungsrate auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

