Trading-Chance Beiersdorf: Wenn „langweilig“ das neue „spannend“ wird

McDonald’s, Procter & Gamble und andere Aktien, für sie dich im Bann des „KI-Hypes“ nur noch wenige interessierten, sind auf einmal gesucht, weil sie bieten, was vorher langweilig wirkte: Stabilität im Geschäft. Beiersdorf gehört ebenfalls in diese Kategorie ... und hätte damit in diesem Umfeld zunehmender Unruhe am Aktienmarkt gute Chancen, als „sicherer Hafen“ auserkoren zu werden.

Zu hoch bewertet, zu geringe Dividende, zu wenig Wachstum, das sind die Attribute, mit denen Beiersdorf gerne verbunden wird. Und sie treffen auch durchaus zu. Aber in einem Umfeld, in dem ein „Hype“ diejenigen Aktien, die zuletzt jeder haben wollte, durch die Decke getrieben hat, wechseln eben irgendwann die Vorzeichen. Dann sind es diese Hype-Aktien, die zu teuer sind und für ihre Bewertung zu wenig Wachstum ausweisen, vom Thema Dividende ganz zu schweigen. Kippt eine solche Hausse, suchen die Marktteilnehmer hektisch nach Bereichen, in die sie ihr Kapital umschichten können. Dann zählt vor allem eines: Solidität. Und die hätte Beiersdorf zu bieten, so dass aus einer sonst eher langweiligen Aktie in Phasen wie diesen schnell eine spannende werden kann.

Die zu hohe Bewertung hat sich reduziert

Nivea, 8x4, Hansaplast, Labello: Beiersdorf steht für weltweit seit vielen Jahrzehnten etablierte und beliebte Marken. Genau das führt dazu, dass die Aktie normalerweise eher teuer bis zu teuer bewertet ist, indem viele hier zugreifen, weil sie sich Stabilität versprechen. Aber jetzt sehen wir eine interessante Gemengelage: Beiersdorf hatte seit Wochen korrigiert, nachdem zuvor ein neues Rekordhoch erzielt wurde. Da zugleich auf Basis der bislang bekannten Zahlen für 2024 mit einem steigenden Gewinn gerechnet wird, lautet die Formel: Gewinn rauf, Kurs runter = wieder günstigere Bewertung.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt mit aktuell 30 auf Basis der 2024er-Alanlystenschätzungen für den Gewinn pro Aktie zwar relativ zum Markt immer noch hoch, im Vergleich zu den Bewertungslevels der Beiersdorf-Aktie in früheren Jahren aber im günstigen Bereich. Auch die Analysten bleiben hier positiv, das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei gut 144 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie wäre jetzt bereits „auskorrigiert“

Das Interessante an dieser aktuellen Situation ist, dass diese wieder erträglich bewertete Aktie im Zuge ihrer Korrektur ausgerechnet jetzt, während die Suche nach „sicheren Häfen“ immer mehr Anleger umtreibt, eine markante Unterstützungszone erreicht hat. Wir sehen im Chart, dass der Kurs derzeit das untere Ende eines bereits seit Frühjahr 2022 geltenden Aufwärtstrendkanals erreicht hat. Darunter findet sich eine breite Supportzone aus mehreren, bis in den Mai 2023 zurückreichenden Wendepunkten zwischen 127,70 und 129,30 Euro. Jetzt, da die Beiersdorf-Aktie grundsätzlich „auskorrigiert“ wäre und den Bonus der Stabilität mitbringt, ist das ein Bereich, der gute Chancen hätte, zu halten und Basis eines wieder anziehenden Kurses zu werden.

Quelle: marketmaker pp4

In einem Umfeld zunehmender Nervosität am Gesamtmarkt muss man aber auch bei solchen Aktien, die potenziell von der Unruhe profitieren können, bei Long-Trades mit einem Sicherheitspuffer agieren. Denn in einem hochvolatilen Marktumfeld können auch Aktien, die grundsätzlich dem Sturm widerstehen können, zeitweise aus der Spur laufen, daher würden wir den Stop Loss für den nachfolgend vorgestellten Long-Trade gezielt zunächst etwas weiter von dieser Supportzone entfernt ansiedeln.

Long an markanter Supportzone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 101,612 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,3. Den Stop Loss würden wir bei 123 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,10 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Beiersdorf lautet HG4A2Q.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 135,53 Euro, 147,80 Euro, 156,10 Euro

Unterstützungen: 129,30 Euro, 128,60 Euro, 127,70 Euro, 124,55 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Beiersdorf

Basiswert Beiersdorf WKN HG4A2Q ISIN DE000HG4A2Q4 Basispreis 101,612 Euro K.O.-Schwelle 101,612 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 4,2 Stop Loss Zertifikat 2,10 Euro

