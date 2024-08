AKTIE IM FOKUS: 1&1 und United Internet unter Druck - 'Warnung nicht so schlimm'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gesenkte Jahresziele haben am Montag die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 schwer belastet. Ein tagelanger Netzausfall bei 1&1 im Mai führt bei beiden Unternehmen im laufenden Jahr zu weniger Wachstum und einem geringeren operativen Gewinn als bisher erwartet.

Im allgemein schwachen Marktumfeld sackten 1&1 mit minus 16,2 Prozent auf 12,30 Euro an das SDax -Ende. Die Anteile von United Internet - das Unternehmen ist mit 78 Prozent an 1&1 beteiligt, büßten als Schlusslicht im MDax 18,4 Prozent auf 16,03 Euro ein.

"Die Gewinnwarnung von 1&1 vom Freitagabend und die Zahlen zum zweiten Quartal sehen schlimmer aus als sie sind", schrieb Berenberg-Analyst Usman Ghazi. Dabei verwies er darauf, dass zeitliche Effekte eine wesentliche Rolle spielten, die die heruntergeschraubte Prognose für das operative Jahresergebnis deutlich abschwächten. Dabei verwies er auf Investitionen in die Lagerbestände, was dann in den kommenden beiden Jahren für Erleichterungen sorgen sollte.

Die fundamentalen Bewertungsauswirkungen auf die Aktien von 1&1 und United Internet lägen im Grunde nur "im niedrigen einstelligen Bereich" im Vergleich zum herben Kursverlust der Aktien an diesem Morgen, so der Experte. Einzelheiten vom Management zur Telefonkonferenz am 8. August dürften ihm zufolge die Nerven der Anleger beruhigen./ck/mis