ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt 1&1 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 nach gesenkten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von vorerst 32 Euro belassen. Die Gewinnwarnung am Freitagabend und die Zahlen zum zweiten Quartal sähen schlimmer aus als sie seien, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Zeitliche Effekte spielten eine wesentliche Rolle und dies würde die heruntergeschraubte Prognose für das operative Jahresergebnis deutlich relativieren. Die fundamentalen Bewertungsauswirkungen auf die Aktien von 1&1 und der Mutter United Internet lägen im Grunde nur "im niedrigen einstelligen Bereich" im Vergleich zu den aktuell herben Kursverlusten der Aktien./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 08:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

