DAX Wochenausblick: 17.000 Punkte voraus – Anleger nehmen Reißaus

Die Sorge vor einer globalen Konjunkturabkühlung dürfte Anleger in der neuen Handelswoche weiter umtreiben. Bereits am vergangenen Freitag hatten außergewöhnlich maue US-Jobdaten die Rezessionssorgen in den USA wieder zum Vorschein gebracht. Insgesamt dürften sich sich die Impulse aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalenders allerdings überschaubar gestalten.

US-Konjunkturdaten voraus – Fed-Rede könnte bewegen

Im Blick behalten Anleger aus konjunktureller Sicht heute neue ISM-Daten für den Service-Sektor (16:00 Uhr). Bereits am vergangenen Donnerstag hatte das Pendant für das verarbeitende Gewerbe kräftig enttäuscht.