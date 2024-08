EQS-News: PANDION verkauft 97 mietpreisgedämpfte Wohnungen in Düsseldorf-Heerdt

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

PANDION verkauft 97 mietpreisgedämpfte Wohnungen in Düsseldorf-Heerdt



PANDION verkauft 97 mietpreisgedämpfte Wohnungen in Düsseldorf-Heerdt

Käufer der 97 Einheiten für mietpreisgedämpftes Wohnen und einer Kita im Quartier PANDION ALBERTUSSEE ist ein deutsches Family Office

Auf dem 42.000 Quadratmeter großen Gesamtareal entstehen bis 2028 insgesamt 750 Wohneinheiten

Der Kölner Projektentwickler PANDION (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat 97 mietpreisgedämpfte Wohnungen im Rahmen eines Forward Deals an ein deutsches Family Office verkauft. Die Wohneinheiten sind Teil der Quartiersentwicklung PANDION ALBERTUSSEE in Düsseldorf-Heerdt und umfassen insgesamt 6.750 Quadratmeter Wohnfläche und eine Kindertagesstätte.

Das Quartier PANDION ALBERTUSSEE erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 42.000 Quadratmetern, auf denen bis 2028 in verschiedenen Bauabschnitten insgesamt 750 Wohnungen entstehen. Die jetzt verkauften Wohnungen werden bis Sommer 2025 fertiggestellt und richten sich mit einer gedämpften Mietpreisbindung über 10 Jahre insbesondere an Menschen mit mittlerem Einkommen. Die zu den beiden Wohnhäusern gehörende sechszügige Kindertagesstätte in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurde ebenfalls an das Family Office veräußert.

Das Family Office, das den Kauf getätigt hat, möchte anonym bleiben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über PANDION ALBERTUSSEE

PANDION realisiert auf dem rund 42.000 Quadratmeter großen Gesamtareal in Düsseldorf-Heerdt 448 Eigentumswohnungen und 97 mietpreisgedämpfte Wohneinheiten. Zusätzlich entstehen 200 sowohl öffentlich geförderte als auch mietpreisgedämpfte Wohneinheiten, die von der Firma Sahle Wohnen realisiert werden. Insgesamt umfasst das Quartier PANDION ALBERTUSSEE 750 Wohneinheiten und drei Kindertagesstätten. Die Gesamtfertigstellung ist bis 2028 geplant. Das Projekt strebt die Auszeichnung in Gold mit dem DGNB-Zertifikat für nachhaltige Quartiere an. Im Juni 2024 feierte PANDION Richtfest für die Fertigstellung des Rohbaus der ersten 235 Wohneinheiten und einer Kindertagesstätte.

Mehr Infos zum Projekt unter www.pandionalbertussee.de

Pressekontakt:

PANDION AG

Janina Wickel, PR Managerin

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-174

E-Mail: wickel@pandion.de

www.pandion.de, www.officehome.de

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.000 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 6 Milliarden Euro, davon rund 3,4 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.



