Adidas verkleinert Vorstand - Beschaffungs-Chef Shankland geht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Nach der Amtsübernahme von Vorstandschef Björn Gulden verabschiedet sich bereits der vierte Adidas-Vorstand: Der für die Produktionsplanung und Beschaffung zuständige Martin Shankland werde Adidas zum Ende der Woche verlassen, teilte der Sportartikelhersteller am Montag in Herzogenaurach mit.

Der 52-jährige Australier arbeitet seit 27 Jahren für Adidas und war 2019 in den Vorstand aufgestiegen. Shankland hatte 1997 als Finanzdirektor in Russland begonnen. Dort baute er später als Landeschef ein Netz eigener Adidas-Filialen auf. Sein Posten wird auf Vorstandsebene nicht nachbesetzt: Shanklands Aufgaben in der Beschaffung würden von Hoa Ly übernommen, die direkt an Vorstandschef Björn Gulden berichtet. Finanzchef Harm Ohlmeyer übernimmt zusätzliche Verantwortung für Technik und Lieferketten.

Damit schrumpft der Vorstand von Adidas auf vier Mitglieder: neben Gulden und Ohlmeyer sind das Vertriebschef Arthur Höld und Personalchefin Michelle Robertson, die beide in Guldens Amtszeit berufen wurden.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)