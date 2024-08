Ethereum Kurs steigt wieder über 2.500 Dollar – Stimmung bleibt aber angeknackst

Schnäppchenjäger befinden sich auf der Pirsch und sorgen für einen temporären Stimmungswechsel am Kryptomarkt. Im Einklang mit den globalen Aktienmärkten waren Ether (USD) und Co am Vortag in die Knie gegangen. Ein Cocktail aus Rezessions- und Kriegsangst hatte Krypto-Anlagen in den Keller geschickt.

Die Erkenntnis, dass die jüngste Panikattacke zu Wochenbeginn aber ein Stück weit übertrieben war, sickert allmählich durch. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Volatilität dürfte in den kommenden Tagen und Wochen erhöht bleiben – Abwärtsrisiken weiter im Blick

Zu früh sollten sich Schnäppchenjäger allerdings nicht die Hände die reiben. In den kommenden Tagen und Wochen gilt es möglicherweise tendenziell auf eine erhöhte Volatilität einzustellen. Von Bedeutung bleibt nicht zuletzt eine Beruhigung der aktuellen Konstellation. Eine komplette Schwarzmalerei bleibt auf der anderen Seite womöglich überzogen.

Aus Furcht vor einer konjunkturellen Abkühlung in den USA waren Anleger bereits am vergangenen Freitag schon in Deckung gegangen. Ein deutlich schwächer als im Vorfeld erwarteter US-Arbeitsmarktbericht hatte das Fass offensichtlich zum Überlaufen gebracht.

Dazu gesellten sich sogenannte Carry Trader, das Abwärtsmomentum forciert haben dürften.