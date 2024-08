IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre meldet den Erhalt der Genehmigung der bundesstaatlichen Umweltverträglichkeitsprüfung für die Tagebaugrube Berry in der Goldmine Valentine, Neufundland & Labrador, Kanada

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre meldet den Erhalt der Genehmigung der bundesstaatlichen Umweltverträglichkeitsprüfung für die Tagebaugrube Berry in der Goldmine Valentine, Neufundland & Labrador, Kanada

Vancouver, British Columbia. - 6. August 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass der ehrenwerte Steven Guilbeault, Minister für Umwelt und Klimawandel in Kanada, die Erweiterung der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Valentine (Valentine) um einen dritten Tagebau, die Berry-Lagerstätte (Tagebaugrube Berry) genehmigt hat. Im August 2023 wurde bei der Impact Assessment Agency of Canada (IAAC) eine aktualisierte Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht, die sich auf die vorgeschlagenen Änderungen bei Valentine bezog, um die Tagebaugrube Berry und die damit verbundenen Infrastrukturänderungen einzubeziehen. Nach einer gründlichen Analyse der eingereichten Aktualisierung durch die IAAC, einschließlich der Ergebnisse der Konsultationen mit indigenen Gruppen, Gemeinden und Interessenverbände sowie der Überprüfung der Ergebnisse der öffentlichen Stellungnahmen der IAAC, unterzeichnete Minister Guilbeault eine geänderte Entscheidungserklärung, in der er die Hinzufügung der Tagebaugrube Berry genehmigte.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Umweltgenehmigung der Bundesregierung für die Entwicklung der Tagebaugrube Berry bei Valentine erhalten haben. Mit dieser Genehmigung und der vor kurzem erfolgten Erteilung von Bergbau- und Oberflächenpachtverträgen auf Provinzebene für Berry und der dazugehörigen Infrastruktur verfügen wir jetzt über die wichtigsten Genehmigungen, die für den in der Machbarkeitsstudie des Jahres 2022 enthaltenen Plan mit drei Gruben erforderlich sind.

Seit dem Erwerb von Valentine im Januar haben wir die technische Planung bis zu 98 %, die Bauarbeiten von 50 % auf 77 % vorangetrieben und ein erfahrenes Betriebsteam eingestellt, so dass wir in der Lage sind, das erste Gold im zweiten Quartal 2025 zu liefern.

Um die geänderte Entscheidungserklärung und die Analyse der IAAC zur Erweiterung der Tagebaugrube Berry einzusehen, klicken Sie bitte auf die untenstehenden Links:

Link 1 - Geänderte Entscheidungserklärung

Link 2 - Analyse der von Marathon Gold Corporation vorgeschlagenen Änderungen am Goldprojekt Valentine

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Im Namen des Board of Directors

Darren Hall

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Corporate Development & IR

Tel.: 604.628.1012

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

Calibres head office is located at Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

https://twitter.com/CalibreMiningCo

https://www.facebook.com/CalibreMining

https://www.linkedin.com/company/calibre-mining-corp-cxb-/

https://www.youtube.com/@calibreminingcorp

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76462

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76462&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13000C2058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.