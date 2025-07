APA ots news: FMA warnt vor zunehmenden Betrugsversuchen über WhatsApp-Gruppen und -Kanäle mit "Anlageempfehlungen"

Einladungen erfolgen häufig über gefälschte Profile, die sich als bekannte Personen oder Wirtschaftspublikationen ausgeben - Betroffene sollten Fälle stets melden Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt vor vermehrt auftretenden Betrugsversuchen über Gruppen und Kanäle auf dem Nachrichtendienst WhatsApp, in denen vermeintlich lukrative Aktienempfehlungen versprochen werden. Die Betrüger arbeiten häufig mit Identitätsdiebstahl und geben vor, dass die Kanäle von bekannten Wirtschaftsmedien oder Finanzdienstleistern betrieben werden. Sie versprechen kostenlose "exklusive" Tipps, hohe Gewinne und schnellen Reichtum. In Wahrheit stecken hinter den Kanälen Kriminelle, die den Betroffenen das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Die Kontaktaufnahme mit den Betrugsopfern erfolgt häufig über Werbeanzeigen und Freundschaftsanfragen auf Social Media, aber auch über direkte WhatsApp-Nachrichten. Vor wenigen Wochen war es ein gefälschtes WhatsApp-Profil, das mit Namen und Profilfoto von FMA- Vorstand Helmut Ettl auftrat. In den letzten Tagen und Wochen traten gefälschte Facebook- und Instagram-Profile auf, die vorgaben, vom deutschen Finanzmagazin "Focus Money" oder vom österreichischen Wirtschaftsmagazin "Gewinn" betrieben zu werden. Da solche "Klone" schnell produziert sind, könnten jederzeit andere Medien oder Persönlichkeiten nachgeahmt werden. Was sollten Betroffene tun? - Prüfen Sie Einladungen zu Gruppen und Kanälen auf WhatsApp oder anderen Diensten auf ihre Echtheit. Häufig verraten Tippfehler ( "wirtsdhaftsmagazin") oder minimal variierte Schreibweisen ("Foxus"), das etwas nicht stimmen kann. Aber auch wenn alles perfekt aussieht, ist das keine Garantie! Nehmen Sie solche Gruppeneinladungen am besten gar nicht erst an. - Wenn Ihnen hohe Gewinne bei wenig oder keinem Risiko angeboten werden, wenn Zeitdruck erzeugt wird und Überweisungen auf ausländische Konten gefordert werden, dann sollten bei Ihnen alle Warnlampen rot aufleuchten: Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Betrugsversuch! - Melden Sie verdächtige Profile bei den Plattformen, auf denen sie auftreten, als Scam/Betrugsversuch. Diese Möglichkeit müssen alle Plattformen anbieten. - Zusätzlich sollten Sie die Profile und die Kontaktaufnahme auch bei der österreichischen Plattform Watchlist Internet melden. Watchlist Internet informiert auch die Öffentlichkeit über aktuell kursierende Betrugsmaschen. - Anlage- und Finanzbetrug sollten Sie auch bei der FMA- Verbraucherinformation melden. Wir können gegebenenfalls Investorenwarnungen herausgeben und die Hintergründe ermitteln. Informationen der FMA zu Anlagebetrug finden Sie auf unserer Website , in unserem Blog " Reden wir über Geld " und auf unseren Instagram-Kanal @redenwiruebergeld . Nutzen Sie bei Ihnen unbekannten Finanzdienstleistern immer die Unternehmensdatenbank der FMA , um die Konzession zu prüfen. Die Informationsplattform Watchlist Internet schildert hier ausführlich , wie der Betrug über WhatsApp-Gruppen abläuft.