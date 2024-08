KI-getriebenes Hörgerät lässt Sonova-Anleger aufhorchen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Sonova sorgt mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei einem Hörgerät auf dem Börsenparkett für Furore.

Die Titel des Schweizer Akustik-Konzerns steigen in der Spitze um 5,8 Prozent und sind damit größter Gewinner im Schweizer Bluechip-Index. Der Einsatz der KI in Echtzeit soll die Sprachverständlichkeit bei Hintergrundgeräuschen verbessern. Damit habe Sonova eine interessante Produktplattform auf den Markt gebracht, die das Wachstum im zweiten Halbjahr 2024/25 beschleunigen dürfte, sagte Niels Granholm-Leth, Analyst bei Carnegie.

"Das klingt nach einem riesigen Schritt nach vorne für Sonova", sagte Urs Kunz, Analyst bei Research Partners. Die Einführung dürfte eine Überraschung für den Markt sein, da niemand gewusst habe, dass diese Technologie bereits in diesem Jahr für jedermann verfügbar sein werde, konstatierte auch Konzernchef Arnd Kaldowski in einem Interview mit Reuters.

Anders als seine Hauptkonkurrenten, darunter das italienische Unternehmen Amplifon sowie die dänischen Firmen Demant und GN Store Nord, die in diesem Sommer Gewinnwarnungen abgegeben hatten, hält Sonova an seinen Zielen für das Gesamtjahr fest. In der Hörgerätebranche gibt es in Europa und den USA Anzeichen für eine nachlassende Dynamik am Markt. Analysten weisen zudem auf einen härteren Wettbewerb hin.

