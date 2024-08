ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Puma SE auf 'Add' - Ziel 45 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Volker Bosse sprach in einer ersten Reaktion am Mittwoch von durchwachsenen Quartalszahlen. Zudem habe der Sportartikelhersteller seine Jahresprognose für das operative Ergebnis zum unteren Ende hin verringert, was allerdings bereits von ihm und dem Markt erwartet worden sei./ck/la

